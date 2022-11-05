Театр для всех

Особый взгляд

Норильский Заполярный театр драмы получил поддержку благотворительного фонда Алишера Усманова в рамках программы «Особый взгляд», направленной на работу с людьми с нарушениями зрения. Благодаря этому удалось закупить специальное оборудование и адаптировать три спектакля именно для такой категории горожан. Чтобы помочь невидящим норильчанам наконец «увидеть» театральные постановки, театр пригласил тифлокомментатора.

– Этот опыт для Норильского Заполярного театра драмы действительно в новинку, — рассказывает Анна Вильданова, тифлокомментатор высшей категории. — Спектакли адаптируются для того, чтобы зрители с нарушением зрения получили доступ к театральной жизни. Тифлокомментарий — это целевая информация, которая готовится для незрячего и слабовидящего человека и помогает ему возмещать ту информацию, которая доступна видящим людям, ведь, как известно, 95% информации человек получает благодаря зрению. Над каждой пьесой я работала порядка 3–4 недель, на три постановки ушло три месяца. Это длительный процесс: подготовительная работа ведется по видеозаписи, и тифлокомментарий генерируется в само тело спектакля, то есть вставляется между фразами героев. Описанию поддается абсолютно весь процесс: декорации, костюмы, движения, эмоции, мимика. Но есть определенные ограничения: тифлокомментатор не может говорить тогда, когда звучат реплики актеров или исполняется песня. В длинные проигрыши можно вписать наш текст, но у нас нет цели заполнить абсолютно все паузы. Незрячему человеку тоже необходима передышка, чтобы он мог сформировать некую картинку, сделать свои выводы. Но если происходит какое–то очень важное событие, которое влияет на восприятие, используется важный режиссёрский ход, то это необходимо озвучить. Слепые и слабовидящие люди получают информацию через специальный наушник. Театр закупил самые качественные приемники марки «Говорун».

– У незрячего человека только один наушник, чтобы свободным ухом он мог воспринимать атмосферу зала, — объясняет Анна Вильданова. — Для слепых и слабовидящих людей очень важно понимать, что вокруг происходит — шелест платьев в соседнем ряду, движения, аплодисменты. До начала спектакля я вживую рассказываю зрителям, что их ожидает, описываю декорации и костюмы. Я нахожусь в помещении, откуда открывается вид на сцену и частично на зрительный зал, ведь театр — это живой организм. Да, тифлокомментарий готовится и прописывается заранее, безусловно, есть моменты, которые не претерпевают трансформации. Театр — это не художественный фильм, где всё смонтировано по минутам, и ничего не меняется, на сцене допустимы отклонения, поэтому со своего места я всё вижу и реагирую.

Для показа незрячим людям адаптировали «Дракон», «Кровавая свадьба» и сказку «Снежная королева». На них уже побывали 30 норильчан с проблемами зрения. И на этом наш театр не хочет останавливаться.

– Тифлокомментаторы — достаточно редкая профессия, –подтверждает Анна Вильданова. — Самая известная комментатор, озвучивающая театральные постановки, — актриса Ирина Безрукова в Московском губернском театре. Это первый театр, который основательно занялся тифлокомментированием в России. В Красноярском крае это направление существует всего 4 года, и только в этом году оно стало распространяться по территории региона. Первыми городами, где адаптировали театральные постановки, стали Ачинск, Канск и Норильск. Ведь сегодня в Красноярском крае я единственный специалист. Изначально готовилось три тифлокомментатора, но работать с инвалидами может не каждый, это морально тяжело. Мне повезло, это мой профиль, я уже 10 лет занимаюсь с инвалидами по зрению в Красноярском социокультурном центре реабилитации, возможно, поэтому мне было проще освоить новую стезю.

Прописанные сценарии тифлокомментариев специалист высшей категории оставляет нашему театру. Заполярная драма хочет адаптировать и другие постановки, а пока эстафетную палочку готова подхватить актриса Галина Савина.

– У Галины Савиной хорошо поставлена речь, она проводит мастер–классы по сценической речи, — подтверждает Ирина Куцая, директор Норильского Заполярного театра драмы. — Она плотно поработала с Анной Вильдановой, посмотрела, что и как должна делать. Мы давно сотрудничаем с норильским обществом инвалидов и хотим, чтобы наш театр был для них доступен.

Эксперимент запущен

О том, что искусство и театр могут влиять на жизнь людей, известно всем. И если где–то подул ветер перемен, слуги Мельпомены должны на это остро реагировать, решили в нашей «Маяковке» и запустили новый проект.

– «Норильск — город культурных людей» — это совместный проект театра и управления общего и дошкольного образования, — рассказывает Анна Бабанова, главный режиссёр Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского. — Всё началось этим летом, предпосылкой послужили жалобы горожан на людей, которые приехали в город работать вахтовым методом. Мне показалось, что Норильск каким–то образом стал меняться. Отовсюду сыпались негативные отклики, обстановка накалялась. И нам захотелось обратить внимание на то, что Норильск — именно город культурных людей: и жители должны об этом помнить, и гости — принять наши правила жизни.

Опробовать этот эксперимент решили в сфере образования. Среди норильских школ был запущен конкурс за переходящий кубок. Кроме того, у школьников с 14 лет появляется Пушкинская карта, а значит — дополнительная возможность посетить театр; по ней они могут самостоятельно приобретать билеты на выбранные спектакли.

– Это поколение детей, которые слишком много времени провели в интернете, где им уже серьезно поправили мозги, — продолжает Анна Бабанова. — Кроме того, с этого года во всех школах страны появился новый урок — «Разговоры о важном». Мне подумалось, пусть наши спектакли станут поводом для таких бесед, ведь поговорить есть о чём: об отношениях в семье, о значении учителя, о взаимодействии со сверстниками, о нашей культуре и её отмене. После просмотра спектакля школьники встретятся с актерами и режиссёрами. Мы готовы говорить с ними на разные темы.

Со слов Анны Бабановой на этот призыв отозвались почти все школы города. В репертуаре театра числится 27 постановок, доступных по Пушкинской карте. Дети будут писать рецензии, что тоже может повлиять на победу и получение звания самой культурной школы Норильска.

– Когда наши ученики узнали, что у них есть возможность пообщаться с актёрами и режиссерами, с удовольствием отозвались, — признается Зинаида Бондарева, учитель русского языка и литературы школы № 6. — Кроме того, нам интересно посмотреть спектакли по произведениям учебной программы. Это не будет замена чтению, напротив, это позволит провести глубокий анализ, сопоставление, возможно, возникнет спор и поиск истины. Мне хочется, чтобы дети понимали, зачем они идут в театр, что значит быть культурным человеком и что это может помочь сформировать их как личностей.

Итоги подведут в конце учебного года и в конце театрального сезона. Тогда можно будет понять, как действует такое облагораживание, и уже попробовать применить его и на взрослых людях.

Театр горожан

В «Ночь искусств», которая пройдет по всей стране 4 ноября, наш театр, помимо своей основной программы, представит проект «Театр горожан». В нём примут участие норильчане, непрофессиональные актеры.

– Наша постановка — это театр с непрофессионалами, но он отличается от любительского театра, — объясняет Елена Горлатова, режиссёр, куратор проекта «Театр горожан». — Мы не ставим Уильяма Шекспира, Антона Павловича Чехова или русские народные сказки, мы работаем с личными историями, непосредственным опытом, нам важно показать, как люди живут в Норильске, как они коммуницируют друг с другом, какие у них есть сложности, успехи и победы.

Для участия в проекте поступила 61 заявка от норильчан разного возраста, профессий и взглядов. Кураторы отобрали 16 человек, которые и представят свои истории на суд зрителя.

– Постановка называется «Свойство живого», — продолжает Елена Горлатова. — Мы задумались над тем, каким непростым был этот год и как норильчане его пережили. С помощью кого и чего находили поддержку: друг в друге, в семье, в своей родной земле. Это не будет непосредственно спектакль, это променад по театру. Мы со зрителями соберемся в фойе и отправимся двумя разными маршрутами. По ходу предполагаются остановки в локациях, где участники проекта и будут рассказывать свои истории, причем не обязательно буквально декламировать, это может быть взаимодействие с личными предметами или любой другой перформанс. Так что ждём вас на «Ночи искусств».