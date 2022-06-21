Театральный сезон в норильской «Маяковке» завершится премьерой

Спектакль поставлен в рамках проекта драмтеатра «Обыкновенное чудо в Норильске». Этот проект стал одним из победителей конкурса долгосрочных социальных проектов фонда «Наш Норильск» программы «Основной ресурс». На его реализацию Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского получил более 4,8 млн рублей.

Постановка создана в сотрудничестве со сценографом, народным художником России Вячеславом Окуневым, хореографом Николаем Реутовым, аранжировщиком Еленой Булановой, художником по свету Тарасом Михалевским. В роли Элизы Дулиттл — артистка Анастасия Черкасова. В спектакле заняты заслуженные артисты России Нина Валенская, Марина Журило, Сергей Ребрий, артисты Николай Каверин, Евгения Воронова, Александр Глушков, Евгения Хитрина, Алексей Ковригин, Ярослав Сурженко, а также Александр Жуйков, Александр Герасимчев, Юлия Минкина, Елена Донова, Евгения Камбалина.

Конкурс долгосрочных социальных проектов программы «Основной ресурс» проводился в прошлом году. Программа нацелена на развитие человеческого капитала Норильска и Таймыра. Грантовые средства позволяют победителям конкурса привезти на территорию специалистов, обучить местные кадры и внедрить новые образовательные технологии в социальной сфере, в том числе в области культуры и искусства.