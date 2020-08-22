Тематическая игра «Талнах-55»

Стартует игра 28 августа в 18.00 в виртуальном формате на платформе Zoom. Героями станут пять талнахских семей, которые будут соревноваться в интеллектуальных испытаниях. Ольга Костенко, научный сотрудник Талнахского филиала Музея Норильска, проверит знания игроков не только по общим вопросам, но и в тонкостях горного дела и истории «рудной столицы» России – Талнаха. Игра организована в честь 55-летнего юбилея Талнаха и ко Дню шахтёра.

Все желающие смогут присоединиться в качестве зрителей или группы поддержки. Прямая трансляция состоится на странице музея в социальной сети Facebook: facebook.com/groups/norilskmuseum/.

Для участия в викторине необходимо позвонить по номеру 89059772224 – Ольга Костенко. Участие в игре абсолютно бесплатное.