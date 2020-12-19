В Заполярной драме готовятся к новогодней премьере сказки «Финист — Ясный сокол».

Режиссёр яркого музыкального представления Анна Бабанова на одну из репетиций пригласила журналистов. Она рассказала, что на постановку её вдохновил любимый несколькими поколениями фильм «Финист — Ясный сокол», снятый в 1975 году в Ялтинском филиале киностудии имени М. Горького. Задумал эту незабываемую ленту по мотивам русских народных сказок и одноимённой довоенной пьесы Николая Шестакова знаменитый киносказочник Александр Роу, но завершил работу его ученик Геннадий Васильев. Интересно, что премьера замечательной кинокартины с участием выдающихся советских артистов Михаила Пуговкина, Георгия Вицина, Людмилы Хитяевой, Георгия Милляра и молодых исполнителей главных ролей Вячеслава Воскресенского и Светланы Орловой состоялась в самый канун 1976 года. Ленту посвятили светлой памяти ушедшего Александра Роу.

Анна Бабанова с детства любила и пластинку, на которой сказку «Финист — Ясный сокол» рассказывал знаменитый актёр Михаил Ножкин, звучали там замечательная музыка и песни композитора Владимира Шаинского. Десять лет назад режиссёр уже сделала постановку в театрах Новосибирска и Омска, где спектакль идёт до сих пор. В своё время она придумала спектакль для маленького сына, поэтому в работе всё выверено для детского восприятия. В новой версии музыку на основе народных мелодий создаёт в Москве Андрей Федоськин, который раньше был не только заведующим музыкальной частью театра, но и руководил фольклорным отделением Норильского колледжа искусств. С большой фантазией придумала наряды для сказочных персонажей художник Елена Жукова, ранее создавшая костюмы для постановки «Как Циолковский на Луну летал...» Удивительную сценографию предложил Олег Головко, с которым наш театр выпустил постановки «Колчак Полярный», «Папа», «Продавец дождя». Настоящее волшебство сотворит и художник по свету Игорь Фомин, который последние годы плодотворно сотрудничает с норильчанами.

Анна Бабанова рассказала, что новогодняя сказка рождается очень тёплой и весёлой, а для взрослых, любящих старый фильм и пластинку, ещё и ностальгической. Ограничений по возрасту у спектакля, в котором занята практически вся труппа, не будет. В сказке есть и детская роль, которую сыграет Вова Зима, сын актёра Николая Каверина.

Завлит театра Лада Шебеко поделилась, что сейчас вовсю кипит работа в цехах, где создают красочные наряды и реквизит. Без сомнения, поразит публику и облик Чудища, в которого злые чары на время превратят добра молодца Финиста. Исполнителям некоторых ролей по замысловатому сюжету потребуется по нескольку костюмов. Герои будут петь и танцевать, сражения на сцене переплетутся с народными обрядами. Роль Финиста исполнит Алексей Ковригин, а его невесты Алёнушки — Юлия Минкина.

Конечно, мы поинтересовались, придёт ли Дед Мороз на новогодние представления? В любимом театре по традиции установят ёлку, но в связи с ограничениями праздника в фойе не будет. Дед Мороз со Снегурочкой поздравят зрителей со сцены после показа сказочного спектакля. В зале будут соблюдаться все карантинные меры, чтобы всем было комфортно и безопасно. Малыши смогут смотреть сказку, сидя на руках у родителей. Также публику будут ждать буфеты с вкусными угощениями.

Интересно, что одновременно на камерной сцене актёр Денис Чайников по своему сценарию репетирует сказку для малышей «Дед Мороз и африканское солнышко», премьера которой состоится в январе 2021 года.