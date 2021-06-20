Только по любви

Создали экспериментальный спектакль на сцене Заполярной драмы в документальной театрально–танцевальной лаборатории POLARDANCE («Полярные танцы»). И это была уже вторая работа команды профессионалов во главе с московским режиссёром Марфой Горвиц. Напомним, что осенью прошлого года мастера театрального эксперимента поставили с участием норильских семей документальный спектакль «Когда мама была маленькой». Это был настоящий творческий и гуманитарный прорыв, позволивший детям лучше понять своих родителей и вместе проникнуться возможностями театрального искусства. Новый проект, на этот раз танцевальный, вновь поддержала программа «Мир новых возможностей» компании «Норникель».

На призыв поведать свои жизненные истории со сцены откликнулись около 25 северянок возрастом от 16 лет и старше из Норильска, Талнаха и Дудинки. Онлайн–кастинг прошли девять непрофессиональных исполнительниц. Ждали и мужчин, но отважных не оказалось, тогда авторы — драматург Алексей Житковский, хореограф Александр Любашин, художник Анастасия Смирницкая, дизайнер Ольга Балынина — решили пригласить пятерых актёров нашего театра. И за девять дней они вместе создали свои исповедальные «Полярные танцы», дав установку — всё делаем по любви.

В канун премьеры журналисты побывали на репетиции, пообщались с участниками и создателями спектакля, которых представила деятельный продюсер лаборатории Мария Крупник. Это она собрала замечательную команду профессионалов, которую по результатам работы над двумя эксклюзивными постановками в нашем театре мы уже можем считать своей, норильской. На пресс–конференции авторы весьма убедительно рассказали о том, что их вдохновили реальные истории норильчан, из которых они постарались бережно соткать полотно документального представления. А танец и театральные приёмы стали лишь особым инструментом для передачи глубины смыслов исповедей норильчан.

И пусть земляки позавидуют зрителям, оценившим результат сотворённого — честной, тонкой и очень родной для нас работы о судьбах людей в нашем городе, спасительной энергии преодоления и о поисках гармонии жизни. Интересно, что прологом стал записанный авторами рассказ известной норильчанки Эдиты Кучкиной об истории ситцевых балов в начале 1960–х годов. Он прозвучал на фоне старых фотографий, как привет из прошлого сегодняшним горожанам. А потом на сцене предстали со своими замечательными историями и герои представления. Зал, в котором кого только ни было — от родственников и коллег до завзятых театралов и представителей власти, ощутимо переливался ответными эмоциями. Это были и радость узнавания, и слёзы сочувствия, благодарности за искренность и талант доверить свои сокровенные чувства и переживания.

Интересно, что даже самые душещипательные истории были рассказаны с таким созидательным чувством юмора, что становились непафосным гимном жизненной стойкости, доброте и оптимизму наших земляков. Каждая история получила свое лаконичное название. «Грязь» Татьяны Коноваловой, «Мечта о балете» Ольги Марущак, а ещё «Лосины», «Свадьба» и «Пурга» соответственно от актёров Александра Жуйкова, Александра Носырева и Дениса Чайникова. После спектакля Денис поделился, что для него это был весьма позитивный опыт работы, давший понять, что в Норильске живут удивительные женщины, которые так любят жизнь.

Особое слово — о «Рае» актёра Романа Лесика, воплотившего в театре свою мечту о зимнем саде, за которым он уже не первый год с любовью ухаживает. Режиссёр спектакля призналась, что это одна из её любимых историй, а сам Роман, которому нравится идея социальных проектов, ответил «Заполярке», что не без сомнений согласился на участие в постановке, потому что считает неловким рассказывать о своих добрых делах. Но, согласитесь, какой же это полезный пример для народа — деятельное желание артиста преображать мир вокруг. И ведь это касается любой сферы, как считают создатели спектакля, — в любви, в отношениях, на работе, в городской среде можно выстроить свой рай. Истории норильчан раскрыли раздвоенность жизни человека в нашем городе. Мы живём в неких двух пространствах — будничном и пространстве собственного личного рая, мечты. И, без сомнения, возможность участия в этом проекте для обычных граждан — это интересный и глубокий опыт, ведь им важна была возможность рассказать свои истории во всеуслышание.

Поделились своими историями Юлия Бессонова — «Зебра», Анастасия Феалковская — «Лунтик», Наталья Шпаковская — «Торнадо», Ангелина Клыгунова — «Папа», Светлана Баринова — «Аэропорт»... Мистический рассказ о первой любви «Иван Купала» прозвучал от самой юной участницы — студентки Норильского колледжа искусств Анастасии Петрухиной. А самым исповедальным, до краешка души, был, пожалуй, «Пилон» от Ларисы Самойловой, доцента, и. о. завкафедры философии, истории и иностранных языков НГИИ, она оказалась старшей из всей группы исполнителей. Лариса после исповеди на сцене, при которой зал натурально замер, поделилась с нами:

– Несколько лет назад на одном из фестивалей зрителей допустили за кулисы, и там я остро почувствовала, что очень хочу когда–нибудь выйти на сцену. И благодаря этому проекту у меня получилось. Я посвятила своё выступление моим родителям и детям, которые были удивлены — они не всё знали из биографии матери... Участие в постановке — это колоссальный опыт для меня. Театр кажется таким маленьким снаружи, а на самом деле это город в городе. Я изнутри увидела, как рождается спектакль, это очень большой труд. И ещё необходимо было выговориться, потому что, извините, достали люди, которые считают меня увлечённой занятиями на пилоне престарелой стриптизёршей. А пол дэнс — это не стриптиз, а нечто среднее между спортом и искусством, дающее человеку, в том числе и мальчишкам, уверенность. И ещё это возможность изменить себя. Об этом я и рассказала в своей истории. Не уверена, что я хотела бы повторить этот опыт, требующий огромного напряжения всех сил. И ещё, мне захотелось скорее вернуться на свою работу в качестве преподавателя, потому что там всё гораздо привычнее. А театр — выход за пределы зоны комфорта. После участия в проекте я стала проще относиться к студентам: все их двойки и прогулы — всё родное, и это всё решаемо. И я стала увереннее после такого театрального опыта. Эту страницу я перевернула. Однако мне захотелось в будущем поставить танец на пилоне, но для этого необходима очень серьёзная подготовка. А летом я засяду за диссертацию.

Особая роль в постановке была у актёра Николая Каверина. Его за комическое исполнение а–ля балетных выходов в сценах своих товарищей по спектаклю в шутку прозвали «король балета».

Войдут ли столь оригинальные «Полярные танцы» в репертуар нашего Заполярного театра, который так успешно в последние годы воплощает различные норильские истории? Первые зрители отметили, что такой путь даёт возможность и горожанам проявить себя, открыть новые ресурсы и таланты, а ещё доказать, что наш город держится на энергии творчества и преодоления.

Главный режиссёр театра Анна Бабанова поделилась с «Заполярной Правдой»:

– Думаю, что «Полярные танцы» — это событие для горожан, очень хороший и необходимый эксперимент, но там такие искренние вещи были от участников, что второй раз люди вряд ли на это отважатся. Это эксклюзивный спектакль — на один раз. Но постановку записали на видео, и при желании её можно посмотреть.

А нам хотелось бы увидеть и новые эксперименты талантливого мастера Марфы Горвиц и её команды. Создатели спектакля заметили, что работа в Норильске подарила им очень тёплое отношение к городу. Порадовало их и то, что Норильский театр не боится экспериментов и открывается городу и горожанам через такие проекты. А люди начинают глубже понимать, что такое театральное искусство, театральное производство, и насколько это важно и ценно для жизни Норильска. Хороший, живой театр, без сомнения, делает жизнь в городе интереснее. И даёт уверенность в том, что и его будущее можно созидать своим талантом и энергией каждый данный Богом день.