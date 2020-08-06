Традиционный фестиваль «Танцующий лёд» в Дудинке всё-таки состоится

Трансляцию фестиваля можно будет посмотреть на сайте Таймырского краеведческого музея и на официальных страницах в социальных сетях в 12.00.

Организаторы обещают, что, несмотря на корректировки, программа по-прежнему остаётся такой же насыщенной. Участников мероприятия ожидают танцевальный марафон «В ритме танца!», фотовыставка «Ледовое очарование». Фильм «Ледоход-2020» станет незабываемым событием для тех, кто пропустил это завораживающее явление природы. Также будут проходить мастер-классы по традиционной кухне коренных народов «Таймырская строганина» и «Таймырская уха». Будет работать услуга «Экскурсовод онлайн».

«Самые опытные экскурсоводы Таймырского краеведческого музея свяжутся с вами при помощи современных технологий телекоммуникации и покажут город в интересном ракурсе. Музейщики меняют стандарты традиционной экскурсии – экскурсант сам выбирает объекты для знакомства. Услугой можно воспользоваться, оставив заявку по телефону (39191) 5-11-23», – сообщается на сайте фестиваля и странице музея в соцсетях.

В программе фестиваля будут и другие мероприятия: знакомство с традиционной одеждой коренных народов Таймыра, театрализованная постановка и сказка на долганском языке, викторины и розыгрыш призов.