Традиционный семейный конкурс «Читай, город!» прошёл в финале Недели детской и юношеской книги

В библиотеке семейного чтения в конкурсе приняли участие три семьи: Елисеевы, Мишины и Сасовы. Визитная карточка «Вот они — Мы!» познакомила с конкурсантами. А в домашнем задании «Норильские писатели — детям» участники представили свои презентации произведений авторов–земляков — Эдуарда Нонина, Татьяны Шайбулатовой и Елены Коваленко. На этапе «ВкусноЧтение» книголюбы через театрализованную инсценировку презентовали блюда, рецепт которых нашли в книге детского автора. Необходимо было ответить и на вопросы, а также выполнить задания литературных героев, заглянувших на конкурс, — Карлсона, Бабы–Яги и Красной Шапочки. Болельщики, чтобы поддержать своих участников, тоже отвечали на вопросы литературных викторин. В итоге первое место с почётным званием «Читающая семья — 2021» заняла дружная команда Мишиных, на втором месте — семья Сасовых, и третье место — у Елисеевых.