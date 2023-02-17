Три месяца зимы - тремя Масленицами гони!

Начнет масленичную неделю в Норильске «Кукольный балаган» - открытие выставки кукол, которая состоится 21 февраля в 18.30 в Музее Норильска. Семнадцать норильских мастеров-кукольников представят свои лучшие авторские работы в музейно-театральной экспозиции. В программе – веселый каламбур, актеры кукольных театров станут зрителями, а зрители актерами! Музей приглашает в кукольное закулисье увлеченных искусством рукоделия, заворожённых магией кукольного мастерства и обязательно самых юных участников музейно-театрального действия. Вход свободный! Музейные гиды проведут экскурсии по выставке для организованных групп и расскажут о характере кукольного искусства. По предварительной записи по телефону 46-13-27.

В Талнахе масленичная неделя стартует 20 февраля в 14.00 с открытия выставки «Золотая Хохлома» в Талнахском филиале музея. В экспозиции собраны изделия народного художественного промысла росписи деревянных изделий из личных коллекций норильчан. Тематические музейные занятия проводятся по предварительной записи 44-27-81.

Главное событие «Сударыня Масленица» традиционно состоится в конце масленичной недели, в воскресенье 26 февраля, на основной площадке музея на Ленинском проспекте, 14. Продолжит встречать гостей выставка «Кукольный балаган». В 13.00 откроется Масленичная ярмарка, вырастет настоящая «Ремесленная слобода». Сувениры ручной работы представят «ВОИ» Кайерканского района, станция юных техников, реабилитационный центр «Виктория», Центр милосердия Норильска, Благотворительный фонд «Территория добра», НМКПОО «СОЛНЦЕ». А для тех, чьи руки не для скуки, в 13.00 откроется ряд масленичных мастерских. Вместе с мастерами рукоделия норильчане создадут яркие, весенние масленичные сувениры и украшения.

В 14.00 начнётся «Масленичный балаган» с участием творческих коллективов Норильска. На музейной сцене с народными песнями и танцами выступят артисты Норильской детской музыкальной школы, Дворца творчества детей и молодежи, Норильского колледжа искусств, Норильской детской школы искусств, Дома детского творчества, детского сада № 5 «Норильчонок».

Какая же Масленица без уличных гуляний. Продолжится праздник в 15.30 на Комсомольской площади. В программе метание валенка, бег на лыжах, подкидывание блинов и много других подвижных игр для всей семьи. В завершение праздника в 16.00 на площади состоится традиционное сжигание чучела Масленицы.

26 февраля «Сударыня Масленица» развернется и в Талнахском филиале музея (Енисейская, 8а). В программе в 14.30 – кукольный театр «Петрушка и его друзья» и масленичные мастерские, в 15.00 концерт с участием творческих коллективов Талнахской детской школы искусств и Центра внешкольной работы. В 16.00 начнутся народные игры и состязания. Завершит масленичные гуляния в Талнахе традиционное сжигание чучела в 16.30.

Вход на Масленицу в Музей Норильска и в Талнахский филиал музея по билетам. Предварительная продажа открыта в кассах музеев. Ряженым вход бесплатный. Билеты также доступны по «Пушкинской карте» только на сайте музея.

Дополнительная информация в Музее Норильска по телефонам: 46-13-26, 46-13-27, в Талнахском филиале музея по телефону 44-27-14.