Трудовые выходные

- Впервые фестиваль состоялся в 2019 году и вызвал большой отклик у жителей города, — рассказал Михаил Зареченский, режиссёр ГЦК. — В этот день весь городской центр культуры становится единой площадкой, на которой мы стараемся показать как можно больше востребованных направлений и профессий. Придя сюда, каждый сможет открыть для себя что-то новое и интересное. Весь ГЦК будет разбит на локации. В выставочном зале все желающие смогут заняться мультипликацией, также будет представлена портретная живопись, а клуб робототехники продемонстрирует свой новый проект. В других локациях будут проходить танцевальные мастер-классы. В малом зале пройдёт лекторий: представители разных профессий будут знакомить зрителей со своим направлением и проводить тренинги. Кроме того, все присутствующие смогут насладиться выступлением кавер группы Red O.

Параллельно с «Фестивалем труда» будет проходить выставка-ярмарка ручного труда и ремёсел «Лавка заполярных чудес».

- Будут представлены различные направления: изделия из стекла, ювелирные украшения, работы из кожи и фоамирана, а также текстильная продукция, — пояснил режиссёр ГЦК Евгений Маршанкин. — Гости мероприятия смогут поучаствовать в мастер-классах, подготовленных норильскими мастерами, и своими руками сделать памятный сувенир, игрушку и другие изделия. В районе Кайеркан выставка пройдёт 2 мая в КДЦ «Юбилейный», в Талнахе — 3 мая в КДЦ им. В. Высоцкого.

Подробную информацию о времени и месте проведения мастер-классов можно найти на страницах Городского центра культуры в социальных сетях. Вход на фестиваль свободный, возрастных ограничений нет.