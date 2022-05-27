Творческие коллективы Норильска подтвердили почётные звания Красноярского края

Звания присваиваются указом губернатора на основании решения экспертного совета. Подготовительную организационно-творческую и методическую работу осуществляет министерство культуры края и Центр народного творчества. Коллективу, получившему звание, вручается удостоверение установленного образца.

В этом году:

– хореографическому ансамблю «Экспромт» под руководством Надежды Перегонцевой присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив»;

– театру юного актёра «Зазеркалье» под руководством Инги Садовской присвоено звание «Образцовый художественный коллектив»;

– студии «Золотые руки» под руководством Веры Татарниковой присвоено звание «Народная самодеятельная студия».

Вокальная студия Voices, ансамбль казачьей песни «Горлица», ансамбль спортивного бального танца «Болеро» и ансамбль современного эстрадного танца «Фристайл» подтвердили почётное звание «Народный самодеятельный коллектив». Ансамбль современного эстрадного танца «Шкода», ансамбль спортивного бального танца «Норильские звёздочки», детский фольклорный ансамбль «Казачок» и хореографический ансамбль «Надежда» подтвердили почётное звание «Образцовый художественный коллектив». Творческое объединение художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства «Вернисаж» подтвердило почётное звание «Народная самодеятельная студия».