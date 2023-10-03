МАУ ИЦ «Норильские новости»

Творческие работники Норильска могут заявить о себе на краевом конкурсе

Творческие работники Норильска могут заявить о себе на краевом конкурсе

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Творческие работники Норильска могут заявить о себе на краевом конкурсе

Краевое министерство культуры объявляет старт приёма конкурсных заявок от творческих работников, работников организаций культуры и работников образовательных организаций в области культуры, талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства.

Творческие работники Норильска могут заявить о себе на краевом конкурсе

Отправить заявку можно до 9 октября лично либо по почте по адресу: 660009, Красноярск, ул. Ленина, 123а.

К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы: характеристика участника конкурса, копия документа, удостоверяющего личность, и согласие на обработку персональных данных участника конкурса, а также справка в произвольной форме о результатах деятельности, достижениях за последние три года, содержащая сведения, необходимые для оценки участника конкурса в соответствии с критериями оценки участников конкурса, утверждёнными министерством.

Критерии оценки участников конкурса утверждены приказом министерства культуры от 12.10.2020 № 302-пр «Об утверждении критериев оценки участников конкурса среди лучших творческих работников, работников организаций культуры и работников образовательных организаций в области культуры, талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства».

Формы заявки для скачивания доступны по ссылке.

По вопросам участия в конкурсе можно обращаться к специалисту министерства культуры Красноярского края Гончаровой Марине Михайловне по телефону 211-48-40.

Фото Витас Бенета
3 октября в 18:16 510
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