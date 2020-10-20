Творческий конкурс «Белые журавли» стартовал в норильской библиотеке

Дети читали отрывки из произведений о Великой Отечественной войне и пели песни советских композиторов. Педагоги школ и системы дополнительного образования обстоятельно подбирали ребятам материал для выступлений.

В первый конкурсный день, 17 октября, более 70 чтецов от 7 до 18 лет представляли свои вариации на тему «Жди меня» Симонова и «Василия Тёркина» Твардовского - это были наиболее популярные произведения. Участникам удалось вдохнуть новую жизнь в трогательные и трагичные строки.

18 октября 30 юных вокалистов в тех же возрастных категориях исполнили больше двух десятков военных песен. Звучали и лирические «Журавли», и жизнеутверждающий «Авиамарш», и даже «Песенка фронтового шофёра» в отвязной джазовой обработке. А участник трио «Боевой резерв» даже украсил своё выступление лихим свистом. Зрители и члены жюри тепло принимали всех участников.

Все конкурсанты с нетерпением ждут гала-концерта, который состоится 1 ноября. В этот же день подведут итоги конкурса, а победители получат заслуженные призы.