Творческий сюрприз

Выступления военного оркестра и Ансамбля песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота стали приятным сюрпризом для норильчан. Свои концерты флотские артисты посвятили Году памяти и славы, а также праздникам августа – Дню офицера России, Дню Государственного флага России и грядущему Дню шахтера. Горожане оценили и полюбили таланты североморцев за превосходные концертные программы прошлых лет. Управление по делам культуры содействовало в том, чтобы гостей встретили достойно и оперативно подготовили площадки для их выступлений. Первый концерт в этом году состоялся в минувшее воскресенье в рудной столице. Широко анонсировать его не стали из-за корректировки в связи с плотным графиком выступлений и ситуации с коронавирусом, поэтому особенно повезло жителям близлежащих домов и гуляющим в это время на площади Горняков. Концерт постарались провести с соблюдением всех мер безопасности. Работники культуры раздавали маски, предупреждая о необходимости социальной дистанции.

Талнахцы горячо поддерживали аплодисментами и криками «Браво! Ура!» своих любимцев. Военный оркестр под руководством подполковника Артема Воробьева подарил горожанам любимые мелодии, посвященные Северу, морякам, героическим защитникам нашей Родины. А ансамбль песни и пляски, который в этом году отмечает свое 80-летие, во главе с заслуженным деятелем искусств России Дмитрием Акмановым вновь покорил зрителей виртуозными номерами. Сегодня с 17.30 до 19.30 концерт гостей состоится на Театральной площади в Норильске. Выступления планируют 25 августа в столице Таймыра, где в эти дни базируются североморцы, а в районе Кайеркан концерт должен состояться 26 августа. Организаторы из управления по делам культуры просят зрителей во время концерта не забывать о необходимых мерах предосторожности. Артисты также выступят в полевом лагере перед участниками военных учений Северного флота в Арктике.