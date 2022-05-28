У нас в гостях смешарики

Новая идея

Одно из самых масштабных кинособытий года проходило в нескольких городах Красноярского края. В этом году на адрес дирекции фестиваля поступило более 1760 заявок из 112 стран мира. Члены отборочной комиссии — профессиональные кинематографисты — отобрали 116 лучших кинолент от режиссёров из 36 государств. Именно эти картины, 27 из которых — эксклюзивные премьеры, составили обширный шорт–лист конкурсной и внеконкурсной программ. Зрителям предлагалось выбрать авторов лучших полнометражных и короткометражных, игровых, анимационных и документальных фильмов.

Кроме того, в рамках фестиваля прошли творческие встречи с известными в стране профессионалами из мира кино и анимации: актёрами, режиссёрами, аниматорами и другими. Они делились историей создания своих работ, рассказывали об особенностях российского проката и отвечали на вопросы зрителей. В Норильске встречали Дениса Чернова и Татьяну Белову, создателей проекта «Смешарики», которые привезли свой свежий полнометражный мультфильм «Финник». Татьяна и Денис рассказали, как 19 лет назад начинались их «Смешарики» и почему для студии «Рики» пришла пора презентовать нового героя.

Татьяна Белова, сценарист, креативный продюсер «Рики», отметила, что студия работает не только на этот проект:

– У нас много «ответвлений» от «Смешариков» — «Пин–код», «Малышарики» и другие, но всегда есть место какой–то совершенно отличной идее. Так что когда отгремела популярность мультфильмов о круглых лесных зверьках, мы решили, что пришла пора создать новый флагманский проект. Мы устраивали настоящие мозговые штурмы, чтобы выбрать центральную идею, и как-то я предложила оттолкнуться от детской мечты. Каждый ребёнок мечтает о невидимом друге. А какой это друг? Наверное, он лучше всех всё знает, и даже когда ошибается, будет напирать на свои представления о мире, а ещё он весел и хорош, и обязательно мохнат. Он многое может дать своим близким и готов учиться новому. Вот так родился прообраз Финника.

У персонажей нового мультика были прототипы, говорят авторы: они воплотили в себе черты сотрудников студии, в результате получились собирательные образы. Например, родители главной героини Кристины так же много работают, как и специалисты «Рики».

– А Фиником звали нашего очень хорошего знакомого кота. Он донской сфинкс, обладающий длинным именем, последнее слово в котором «финикийский». В простонародье — Финик. Имя «перекочевало» в мультик, только прибавилась буква «Н». К тому же финны в европейской мифологии — сказочные существа, это уже подсказали наши американские друзья, с которыми мы консультировались в процессе работы. Так что совместными усилиями родилось имя для нового героя, — поясняет Татьяна Белова.

Денис Чернов, ведущий режиссёр сериала «Смешарики», добавляет, что придумать имя мало, нужно создать целый мир персонажа: определить, как он выглядит, что любит и т.д.

– Татьяна в течение двух недель рассказывала мне о том, как было бы здорово сделать историю дружбы девочки и домового. Но у меня в голове жило предубеждение, навеянное советским кинематографом, что домовята — ребята не очень симпатичные. Тогда родилась мысль переформатировать представление о домовых, сделать их яркими и обаятельными. Я нарисовал картинку и представил продюсеру идею, — делится режиссёр.

В итоге история явно понравилась российскому зрителю — мультфильм собрал 420 млн рублей, очень неплохой результат для российского проката. Сейчас обсуждается возможность продолжения истории необычной дружбы.

– Боюсь загадывать, но шанс выпустить вторую часть довольно велик, — рассказывает Денис. — Мы продолжаем работу со «Смешариками», выпуская маленькие серии. Есть мысли и о полном метре. Насколько они будут успешны, трудно прогнозировать, прокат сегодня непредсказуемый. «Финник», например, появился в интересное время: с одной стороны, минимум конкуренции с Голливудом, с другой — именно на этот период упала посещаемость кинотеатров. Но сборы показали, что мы сделали свою работу хорошо. Хотя лично я считаю, что авторам их произведения должны нравиться не на 100%, всегда должно хотеться сделать лучше. Потому что если ты уверен, что создал идеал и на большее не способен, пора уходить из профессии.

Круглая авантюра

Но больше всего вопросов гостям задавали, конечно, о «Смешариках». Проект длится почти 20 лет, и он давно перерос детскую аудиторию. Взрослые, смотревшие мультфильм, подтвердят, что ряд серий вполне подходит для старших зрителей.

– Внимательные зрители видят в сериях пасхалки. Нам интересно внедрять отсылки к реальным событиям или нашим предыдущим историям. Существует целое сообщество людей, которые разбирают это, ищут отсылки, похоже, они уже лучше нас знают мир Смешариков, — улыбается Денис. — Характеры у наших героев сложносочинённые, образы собирательные. Мы живём в обычном мире и наделяем персонажей тем, что видим вокруг. Потому герои узнаваемы и любимы зрителями. Люди видят в них черты реальных людей, порой даже говорят нам: вот ваша Совунья — прямо вылитая наша замдиректора!

По его словам, 19 лет пролетели молниеносно. Кажется, только вчера они начали свой проект, когда команда из нескольких человек придумала мир круглых персонажей, которые сегодня знакомы, пожалуй, каждому. Почему круглые, кстати, Денис Чернов тоже рассказал:

– Когда–то давно была фирма, занимавшаяся изготовлением печатной продукции, оформлением коробок для товаров. К ним обратились заказчики, желающие сделать коробку для конфет, где были бы нарисованы животные, которым очень нравятся эти конфеты. А как выглядят сытые звери? Круглыми. Наши художники придумали двух персонажей, у одного были колючки, у другого — два длинных уха. И продюсер решил, что не будет отдавать их на коробки, для них лучше попробовать придумать историю. Проекту повезло: без тех талантливых людей, которые его начинали, он бы не получился.

Сам Чернов тогда работал на студии «Мельница» (позже выпустившая ряд анимационных хитов про богатырей) и готовил мультфильм о Синдбаде–мореходе. Но поскольку Голливуд успел опередить с этой тематикой, повторяться смысла не было, и ряд сотрудников отправили в неоплачиваемый отпуск. Как раз тогда Дениса пригласили в проект про Смешариков.

– Наш будущий продюсер тогда сказал: начнём сериал в 200 серий. Я подумал: сумасшествие, но почему не попробовать? Это было начало 2000–х, и никто не мог нагло замахнуться на 200 серий. Тем более фабула не тянула на такую длину: милые зверьки, они не ссорятся, пьют чай. Тут я понял, что попал. Хотя был уверен, что сделаем полторы серии — и разойдёмся. Зато время проведём весело. А ещё понял, что мне нравятся люди, ввязавшиеся в такую авантюру, — вспоминает он. — В самом начале пути мы не знали, чего хотим. Зато точно знали, чего не хотим — скуки и пресности. Мы желали делать то, что трогает нас самих. Я считаю, художники должны быть в хорошем смысле эгоистами, чтобы делать то, что находит отклик в их сердцах. Мы не относились к «Смешарикам» как к конвейеру. Я считаю, если ты занимаешься анимацией, ты должен искренне волноваться по поводу странных для взрослого вещей: как поросёнок ходит, как лось моргает. А наши обсуждения на собраниях чуть не до драки порой доходят! Потому что у каждого своё мнение, и это здорово. Но вдумайтесь: перед вами взрослые люди, конфликтующие из–за цветов на платье свинки!

Именно за ним как за режиссёром окончательное решение. Потому свою работу он называет постоянным стрессом: на протяжении дня приходится отсматривать отснятый материал, определяя, где и что нужно изменить, что порой весьма болезненно.

Ощущение, что проект удался, появилось, когда он встретил круглых героев в магазинах на различных детских товарах, признаётся Дмитрий Чернов. Увидел позитивную реакцию покупателей и решил: наверное, дальше будет больше. Так и вышло. Дальше случились больше 230 серий (на данный момент) и три полных метра, а также множество «ответвлений» от основного сюжета.

Как делался первый фильм «Смешариков» в 3D–формате, Денис Чернов и сегодня вспоминает с ужасом: «2009 год. Мы только приступали к 3D, не знали, как это делать, было тяжело и страшно. Ощущение краха присутствовало постоянно. Для такой работы требовался большой штат самых разных специалистов. Они есть сегодня, а тогда это были единицы. Где их найти, как привлечь? Но и тут помогала какая–то магия, иначе не назову. Приходил человек в самый сложный момент и говорил: хочу предложить вам свои услуги. И я понимал, что именно его и не хватало...»

Случались сложности и с продвижением. Когда проект показывали иностранным компаньонам, те сомневались: графика ориентирована на детскую аудиторию, а по содержанию серии часто очень взрослые. Какие–то выпуски отбраковывали, переозвучивали. Например, про чёрного ловеласа, где нет ничего крамольного, говорит Денис, но западные ценности не позволяли оставить его в привычном российскому зрителю виде.

«Мир анимации изменил нас. Мы зачастую не можем просто посмотреть чей–то мультфильм. В своих ищем недостатки, в чужих — выигрышные сцены, варианты съёмки. Так что когда просто смотришь мультфильм, умудряясь при этом отдыхать, — вот это по–настоящему здорово!» – считает режиссёр «Смешариков».