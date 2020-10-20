Ученицы художественной школы - победители конкурсов международного архитектурного пленэра

Мероприятие такого масштаба не первое для юных художниц. Они уже ездили в 2019 году в Крым. Этой осенью объектом вдохновения стала Калининградская область: красоты Светлогорска, озеро Лебедь, местная старинная и новая архитектура.

Программа недельной поездки была обширной: выезды на пленэры чередовались с экскурсиями в заповедных местах самой западной точки России. Норильчанкам довелось увидеть Куршскую косу – самую длинную песчаную пересыпь в мире, музей янтаря, парк Беккера протяженностью более 10 гектаров и образец архитектуры современности – театр эстрады «Янтарь-холл».

- Выездные конкурсы для нас - уже традиция, так мы ежегодно поощряем лучших учеников. Весной из-за пандемии мы поехать не смогли, а осенью удалось. Нас пригласил Международный Союз педагогов-художников, так как наша школа – его официальное представительство, - рассказала директор Норильской детской художественной школы Татьяна Мозговая.

Для ученицы Софьи Шангареевой защищать честь художественной школы за пределами Норильска - привычное дело. Юная художница уже побеждала на краевом и российском уровнях, получала премию главы города, представляла свои работы на персональных выставках. Цель девочки - поступление в Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств. В будущем Софья планирует иллюстрировать учебные пособия для детей. Так, по мнению девушки, она сможет сделать процесс восприятия информации более комфортным.

- О поездке в Калининград я узнала за неделю. Предположила, что она будет прекрасной, и не обманулась в своих ожиданиях. Очень насыщенная программа, мы уставали, где-то не успевали закончить рисунок, но пришлось научиться справляться с плотным графиком. Больше всего мне запомнился Светлогорск, там много маленьких старинных особнячков, у каждого из них хотелось сесть и начать писать с натуры. Очень понравилось то, что было много пленэров. До поездки у меня не было опыта в изображении архитектурных элементов, поэтому процесс меня вдохновил на дальнейшую работу в графике. Когда я осознала, что победила в конкурсе, то была просто счастлива! – поделилась эмоциями и впечатлениями Софья Шангареева.

– Такие мероприятия – это возможность пополнить портфолио работ к поступлению в творческий вуз, показать себя, получить новый творческий опыт, - резюмировала руководитель НДХШ Татьяна Мозговая.