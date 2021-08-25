Учреждения культуры могут подать заявку на проведение онлайн-трансляций мероприятий

Ежегодно министерство обеспечивает проведение ста онлайн-трансляций наиболее значимых культурных событий на портале «Культура.РФ». Для онлайн-трансляций мероприятий обеспечиваются: выезд съёмочной группы, многокамерная съёмка мероприятия, онлайн-трансляция на портале «Культура.РФ» и официальных страницах в социальных сетях, техническая поддержка на протяжении всего мероприятия, промоподдержка трансляции, чистовой монтаж видеозаписи, размещение видеозаписи мероприятия на портале «Культура.РФ» и официальных страницах в социальных сетях портала.