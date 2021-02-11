МАУ ИЦ «Норильские новости»

Уникальный межмузейный проект «ОНО...» продлили по просьбам норильчан

Уникальный межмузейный проект «ОНО...» продлили по просьбам норильчан

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Уникальный межмузейный проект «ОНО...» продлили по просьбам норильчан

Уникальный межмузейный проект «ОНО...» продлили по просьбам норильчан

С проектом «ОНО. Иррациональное в позднесоветской живописи и прикладном искусстве 1970-1990-х годов» можно успеть познакомиться в художественной галерее до 14 марта. В экспозиции представлено около 80 произведений прикладного искусства и живописи из собрания музея-заповедника «Царицыно» и фондов Музея Норильска. Они были созданы художниками-экспериментаторами, которые пытались вырваться за пределы традиционных представлений о возможностях прикладного искусства.

Текст Ирина Даниленко
Фото Денис Кожевников
11 февраля в 16:11 600
ОНО...Выставка
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