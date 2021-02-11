Уникальный межмузейный проект «ОНО...» продлили по просьбам норильчан

С проектом «ОНО. Иррациональное в позднесоветской живописи и прикладном искусстве 1970-1990-х годов» можно успеть познакомиться в художественной галерее до 14 марта. В экспозиции представлено около 80 произведений прикладного искусства и живописи из собрания музея-заповедника «Царицыно» и фондов Музея Норильска. Они были созданы художниками-экспериментаторами, которые пытались вырваться за пределы традиционных представлений о возможностях прикладного искусства.