Ура! Гастроли!

И нам подоспело немало радостных театральных новостей, так как после долгого карантина театральная жизнь вовсю оживляется во всех её проявлениях. Так, в марте Красноярский театр кукол отправится с обширной программой в районы Крайнего Севера. Гастроли пройдут при поддержке правительства Красноярского края и по инициативе председателя комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного собрания Красноярского края Людмилы Магомедовой.

С 23 по 27 марта труппа театра побывает в Игарке, Светлогорске и Туруханске. Северяне увидят лирическую сказку «Стойкий оловянный солдатик» Ганса Андерсена о мужественном герое, который преодолел все препятствия, чтобы быть с возлюбленной, и музыкальную историю–буфф «Медвежонок Рим–Тим–Ти» о забавных приключениях Медвежонка и Щенка.

Для самых маленьких зрителей артисты приготовили невероятное путешествие «Мой волшебный носок». В поисках сбежавшего носка малыши отправятся в подводное царство, пустыню и джунгли. По признанию театральных критиков — это один из лучших беби–спектаклей в России. Постановка получила множество наград на престижных фестивалях и участвовала во внеконкурсной программе Российского театрального фестиваля «Золотая Маска».

Также публику ожидают интересные мастер–классы по изготовлению театральных кукол и интерактивная выставка «Люди и куклы».

С 24 марта по 1 апреля гастроли пройдут в Норильске, Дудинке, Талнахе и Кайеркане. Театр впервые везёт нам спектакли не только для детей, но и для взрослых. Кроме рождественской сказки Эрнста Гофмана «Щелкунчик» зрители познакомятся с премьерами «Я — кулак. Я — А–Н–Н–А» и «Есть ли жизнь в offline?».

Постановка по пьесе современного драматурга Марты Райцес «Я — кулак. Я — А–Н–Н–А» появилась в репертуаре театра в октябре 2019 года и стала одной из самых любимых у публики. Это история о поиске себя и общего языка с окружающим миром, сверстниками и родителями обостряется тем, что главная героиня с детства не слышит. Как выжить, если ты не такой, как все? Попробуем ответить на этот и многие другие вопросы. Спектакль вошёл в программу лучших постановок для детей и юношества всероссийского фестиваля молодой режиссуры «Арт–миграция — детям», получил номинацию «Лучший спектакль театра кукол для детей» на III Международном большом детском фестивале и стал номинантом в четырёх направлениях российской национальной театральной премии «Золотая Маска — 2021».

Интернет–мюзикл «Есть ли жизнь в offline?» от калининградского режиссёра Наталии Степаненко расскажет о том, как важно живое общение между людьми. Смартфоны, планшеты, компьютеры давно уже стали неотъемлемой частью жизни. Дома, на работе, в дороге — практически везде люди используют эти средства коммуникации и часто забывают, что прогулка или встреча с друзьями гораздо важнее переписки. Главный герой мюзикла Кот — романтик, бродяга, поэт и музыкант — хочет любить и радоваться здесь, а не в виртуале. Получится ли у него это, зрители увидят в спектакле.

Перед показами спектаклей зрителям представится уникальная возможность погрузиться в таинственный мир театра кукол. На интерактивной площадке дети и взрослые познакомятся с героями сказок, узнают интересные факты о кукольном искусстве, а также сделают прекрасные фотографии на память с настоящими театральными куклами.

Кроме перечисленного выше, театр везёт в районы Крайнего Севера и спектакль «Сказок полный чемодан», который создан в рамках социокультурного проекта «Кукла лечит» при поддержке государственной подпрограммы Красноярского края «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей–инвалидов». Король, Королева, Принц, Принцесса и другие персонажи расскажут о том, что чудеса случаются на каждом шагу, а дружба и честность побеждают любое зло.

Основные выступления пройдут в Норильском Заполярном театре драмы и в других районных домах культуры при информационной поддержке Заполярного филиала «Норникеля».