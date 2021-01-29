Уроки мужества

Блокада Ленинграда длилась 872 дня, с 8 сентября 1941–го до 27 января 1944 года. Акция памяти станет напоминанием о мужестве и стойкости мирных жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В Выставочном зале ГЦК в эти дни проходит творческая выставка «Осталась одна Таня...», посвящённая 77–летию со дня полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от фашистской блокады. Все желающие смогут увидеть четыре экспозиции: квартиру жителя Ленинграда до и после блокады, инсталляцию «Блокадный хлеб» и стенд «Дневник блокадницы Тани Савичевой».

Закрытие выставки состоится 30 января в 18.00. Участники театральной студии «Да» представят постановку, основанную на произведениях Ольги Берггольц, Анны Ахматовой и других известных поэтов и писателей.

В кинокомплексе «Родина» уже прошли социальные показы советских фильмов «Морской батальон», «Дневные звёзды», «Ленинградская симфония». В КДЦ им. В. Высоцкого провели тематическую программу для школьников «Блокада». В КДЦ «Юбилейный» в фойе для зрителей создали инсталляцию «Блокадный хлеб», а в кинозале показали информационно–познавательную программу для подростков и молодёжи с просмотром кинофрагментов «Ленинград. Война. Блокада». Централизованная библиотечная система подготовила исторический час «Блокада Ленинграда». Мероприятия норильских библиотек — «Урок мужества», «Дети блокадного Ленинграда», виртуальная выставка «Блокадный Ленинград: символ стойкости и мужества», выставка–обзор «Да будет мерой чести Ленинград!» — можно увидеть на страницах учреждений в социальных сетях.