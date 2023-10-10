В Агентстве развития Норильска прошла творческая перезагрузка

«Творческая перезагрузка» проходила в креативном пространстве АРН с 6 по 8 октября. Её участниками стали как представители творческих профессий, так и норильчане, которые всегда хотели связать свою жизнь с творчеством.

Ольга Батурина рассказала, что в своих работах придерживается оригинального подхода, который рождается на стыке разных культурных направлений, и верит, что творческий потенциал с рождения заложен абсолютно в каждом человеке. Во время интенсива она учила находить необычные визуальные решения и смело реализовывать любые свои идеи, работать с различными материалами и пространствами, вырабатывать свой уникальный художественный язык. Участники курса познакомились с основными методами творческого возрождения, услышали советы по тренировке художественного зрения, а ещё работали с трансформацией негативных убеждений, заложенных с детства.

«С радостью сотрудничаю с Агентством развития Норильска уже второй год. Нынешняя «Творческая перезагрузка» прошла в камерной и очень душевной обстановке, которая способствует бережному отношению к «внутреннему ребёнку». Каждому участнику курса удалось глубоко и качественно погрузиться в свой внутренний мир, в свои переживания и ощутить настоящий прилив вдохновения и творческой энергии», – делится Ольга Батурина.

«Этот интенсив лично мне помог ещё больше развить креативное мышление, прокачать навык мыслить нестандартно, показал, насколько важно доверять своей фантазии, экспериментировать и выходить за рамки привычного восприятия окружающей нас действительности», – говорит фотограф Олеся Химич, участница «Творческой перезагрузки».

«Впервые в Норильске мы проводили интенсив подобного формата в 2022 году. Участники дали прекрасную обратную связь, многие включились в дальнейшую лабораторию, результатом которой стала выставка учебных работ в креативном пространстве. А часть этих работ вошла в экспозиционную программу выставки «Городские полярники», которую мы организовали и провели этим летом в Москве. К чему приведут новые интенсивы и лаборатории – увидим. В любом случае, октябрь точно наполнит жизнь участников творчеством», – комментирует Карина Андреева, руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН.

С 9 по 12 октября в АКИ будут проходить лекции и воркшоп Ольги Батуриной, направленные на высвобождение творческой энергии, которая служит основой жизни и вдохновения. С 13 по 15 октября состоится второй интенсив – «Арт-портрет». Работая с различными визуальными формами искусства, участники увидят свой внутренний мир по-новому.