В Академии креативных индустрий Агентства развития Норильска открывается новая творческая лаборатория

Участники проекта сделают свои первые зины вместе с куратором. Вводной частью 10 июня станет публичная лекция куратора группы Елены Холкиной. Елена – фотограф, художник, независимый издатель и преподаватель. Занимается исследованием формата зинов с 2013 года. На лекции слушатели увидят много книжных проектов, узнают об опыте создания зинов и о том, как визуальный язык может работать в пространстве книги. Регистрация на событие открыта: https://arnorilsk.timepad.ru/event/2064187/

После вводной лекции будет сформирован состав участников лаборатории. 11 и 12 июня занятия пройдут в очном формате в креативном пространстве, по адресу: ул. Комсомольская, 33а, 2 этаж. С 13 июня по 4 июля — онлайн. Результатом работы лаборатории станет выставка в креативном пространстве, которая объединит зины участников проекта и других российских авторов, выбравших этот формат. В дальнейшем все экспонаты (более 100 штук) станут частью открытой библиотеки зинов на площадке креативного пространства. Выставка откроется 7 июля.