МАУ ИЦ «Норильские новости»

В антикафе «МКС» состоится летний концерт-квартирник для креативных норильчан

В антикафе «МКС» состоится летний концерт-квартирник для креативных норильчан

Главная / Новости / Культура

В антикафе «МКС» состоится летний концерт-квартирник для креативных норильчан

Всех желающих поделиться своим творчеством ждёт немало интересного — от живой музыки с любимыми хитами до розыгрыша призов.

В антикафе «МКС» состоится летний концерт-квартирник для креативных норильчан

Во время открытого микрофона любой желающий сможет выступить со своим творческим номером. В программе квартирника состоится и традиционный обмен вещами. Организаторы напоминают, что вход на мероприятие — строго в масках. Встреча состоится 24 июля в 20 часов. Билет стоит 300 рублей, забронировать места можно по телефону 49-04-00.

Фото из открытых источников
22 июля в 13:52 210
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также