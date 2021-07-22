В антикафе «МКС» состоится летний концерт-квартирник для креативных норильчан

Во время открытого микрофона любой желающий сможет выступить со своим творческим номером. В программе квартирника состоится и традиционный обмен вещами. Организаторы напоминают, что вход на мероприятие — строго в масках. Встреча состоится 24 июля в 20 часов. Билет стоит 300 рублей, забронировать места можно по телефону 49-04-00.