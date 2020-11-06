В «Арене» пройдёт выставка работ победителей конкурса «Фотодом–2020»

Работать она будет с 7 ноября. В экспозицию вошли лучшие работы по итогам конкурса, которые составили своеобразный путеводитель, способный поведать посетителям об особенностях жизни в Норильске и на Таймыре.

Всего представят 64 фотографии норильских фотохудожников, среди которых есть как профессионалы, так и любители. Выставка расскажет о рабочих буднях тружеников производства, значимых событиях и интересных фактах. Невероятные эмоциональные портреты местных жителей и гостей привлекут внимание любого зрителя. Будут представлены потрясающие пейзажи северной территории. Интересно отражена номинация конкурса «Путешествия»: в ней можно будет увидеть, куда ездят в отпуск норильчане, их эмоции и впечатления.

Итоговая выставка — не просто зафиксированные камерой моменты, это творческая самореализация каждого участника, где есть место фантазии и философским размышлениям. Посетить экспозицию можно будет до 30 ноября.

История конкурса «Фотодом» началась в 2006 году и за это время он стал проектом, объединяющим фотохудожников в едином творческом пространстве, где каждый получает желаемый результат.

Организатор конкурса — КДЦ им. В. Высоцкого при поддержке компании «Норникель». Официальная онлайн–площадка проекта – в социальной сети Facebook (группа «Фотодом–2020»). Каждый посетитель может отдать свой голос (поставить лайк) понравившимся фотографиям, чтобы поддержать авторов.