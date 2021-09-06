В арт-резиденции PolArt продолжаются творческие встречи

У выпускницы Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица за плечами внушительный послужной список. С 2015 года она является членом Санкт-Петербургского Союза художников. Мария принимала участие в росписи храма Казанской иконы Божией Матери в селе Ушаки Ленинградской области, сотрудничала с петербургским центром социальной адаптации «Антон тут рядом», где в декораторской мастерской вместе с людьми с особенностями развития декорировала изделия из дерева. В творческой биографии художницы - отечественные и зарубежные выставки, пленэры и резиденции в России, Польше и Литве. PolArt станет для Марии второй резиденцией за 2021 год, в июле она творила в «Марьином доме» в деревне Чакола Архангельской области.

Поездка в Норильск стала для девушки мечтой ещё пять лет назад. На приезд в PolArt-резиденцию Марию вдохновил каталог проекта «Норильский пленэр», в котором принимали участие художники петербургского «Общества любителей рисования и живописи», придуманного Александром Флоренским и Иваном Сотниковым. Проект «Чувство места» представляет собой продолжение традиций общества и подразумевает погружение в среду, интерес к тому, что нас окружает, будь то жилые дома, заснеженные дали, заводы или люди:

«Проект ориентирован на изучение «натуры». Для меня важна живопись и натурное рисование с отсылкой их к современности и современной жизни, обращение к классическому искусству, его внутреннему духу и «штудии» (проработка, этюд, исследование) как основы для всех направлений в современном искусстве».

За две недели в Норильске Мария Иванова планирует создать и посвятить городу и окружающей его северной природе живописную серию работ в технике гуаши. По мнению художницы именно тонкая материя живописи может передать чувственное восприятие пространства: необыкновенную красоту Севера, нестандартную индустриальную прелесть заводов и домов, повседневность норильчан. В проекте также найдет своё отражение личная история резидента в Норильске и её взгляд на город.

На первую встречу Мария Иванова приглашает учеников художественных школ, колледжей и жителей Норильска, увлечённых современным изобразительным искусством. Резидент расскажет о себе, своём творческом пути, о людях, повлиявших на неё, и поделится планами на пребывание в Норильске. На презентации девушка планирует познакомиться с норильчанами, готовыми рассказать о своём взгляде на город и те его уголки, которые им особо дороги.

Творческая встреча состоится сегодня в 18.30 в PolArt-резиденции. Вход свободный. Действуют масочный режим и социальная дистанция.