В библиотеке семейного чтения с 8 по 14 февраля устроят масштабный книгообмен

Главная идея праздника – показать людям, что книга остаётся актуальным подарком и не теряет своей ценности. Норильчан, детей и взрослых, приглашают стать дарителями книг, которые потом прочтут те, кому они интересны. Книги можно до 11 февраля принести в библиотеку семейного чтения № 3 по адресу: проезд Котульского, 15. А 14 февраля, в Международный день книгодарения, каждый желающий сможет получить здесь книгу – лучший подарок. В этот день всех посетителей библиотеки ждут викторины с приятными призами.

Телефон для справок 22-64-31.