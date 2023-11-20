МАУ ИЦ «Норильские новости»

В большом зале Городского центра культуры прошёл хореографический спектакль «Ещё один свет»

В большом зале Городского центра культуры прошёл хореографический спектакль «Ещё один свет»

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В большом зале Городского центра культуры прошёл хореографический спектакль «Ещё один свет»

Спектакль посвящён ментальному здоровью подростков и создан с целью профилактики суицида среди этой возрастной категории.

В большом зале Городского центра культуры прошёл хореографический спектакль «Ещё один свет»В большом зале Городского центра культуры прошёл хореографический спектакль «Ещё один свет»В большом зале Городского центра культуры прошёл хореографический спектакль «Ещё один свет»В большом зале Городского центра культуры прошёл хореографический спектакль «Ещё один свет»В большом зале Городского центра культуры прошёл хореографический спектакль «Ещё один свет»В большом зале Городского центра культуры прошёл хореографический спектакль «Ещё один свет»В большом зале Городского центра культуры прошёл хореографический спектакль «Ещё один свет»В большом зале Городского центра культуры прошёл хореографический спектакль «Ещё один свет»В большом зале Городского центра культуры прошёл хореографический спектакль «Ещё один свет»

В основу этого уникального проекта была поставлена задача поднять важную и для многих табуированную тему, а также донести посредством танца и языка тела важность и необходимость подобного разговора. Спектакль вышел в свет благодаря грантовой поддержке программы «Мир новых возможностей». В проекте приняли участие образцовый коллектив современного эстрадного танца «Шкода», образцовый ансамбль народного танца «Талнахский перепляс», педагог народного ансамбля спортивного бального танца «Болеро» и солист образцового коллектива современного эстрадного танца «Тагридис».

Фото Владимир Макушкин
20 ноября в 12:09 640
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