В большом зале Городского центра культуры прошёл хореографический спектакль «Ещё один свет»

В основу этого уникального проекта была поставлена задача поднять важную и для многих табуированную тему, а также донести посредством танца и языка тела важность и необходимость подобного разговора. Спектакль вышел в свет благодаря грантовой поддержке программы «Мир новых возможностей». В проекте приняли участие образцовый коллектив современного эстрадного танца «Шкода», образцовый ансамбль народного танца «Талнахский перепляс», педагог народного ансамбля спортивного бального танца «Болеро» и солист образцового коллектива современного эстрадного танца «Тагридис».