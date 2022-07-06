В центральной библиотеке Дудинки подготовили новый рекомендательный указатель литературы

Книга «Родной язык. Любить. Беречь. Гордиться» познакомит читателей с изданиями на языках коренных малочисленных народов Таймыра, имеющимися в фондах библиотек Дудинки.

Рекомендательный указатель состоит из пяти разделов, содержащих литературу на языках: долган, нганасан, ненцев, эвенков, энцев. Разделы, как и списки литературы внутри каждого из них, расположены по алфавиту. Для облегчения поиска необходимых сведений книга снабжена именным указателем, включающим имена авторов, составителей, редакторов, фотографов и иллюстраторов.

Пособие будет полезно для учащихся, студентов, преподавателей, краеведов и исследователей.