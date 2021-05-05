В честь 76-летия Великой Победы КДЦ «Юбилейный» приглашает норильчан на концерт

15 мая в 15.00 на сцене КДЦ им. Высоцкого и 16 мая в 17.00 в КДЦ «Юбилейный» творческие коллективы Норильска представят зрителям концертную программу «Песни, с которыми мы победили». На сцене «Юбилейного» выступят такие коллективы как вокальная студия VOICES, эстрадный ансамбль «Экспресс», ансамбль «Казачий спас».

Годы Великой Отечественной войны стали тяжелейшим испытанием для советского народа. Каждый ковал победу на фронте и в тылу. Именно песня поддерживала дух и поднимала патриотизм в сердцах, она была необходима как воздух. У каждой песни, родившейся в военные годы, своя история и своя судьба...

Стоимость билета - 350 рублей. Забронировать билеты можно по телефонам: 37-28-05, 8 (913) 502-41-89.