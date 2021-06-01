В честь начала лета и Международного дня защиты детей в Городском центре культуры устроили «Ягодный переполох»

Первые зрители с удовольствием посмотрели яркое музыкально-хореографическое представление, которое создала дружная творческая команда. Сказку по своему сценарию поставил режиссёр ГЦК Михаил Зареченский, который сыграл и одну из главных ролей. Герои волшебного спектакля о том, как благодаря верной дружбе в сказочный лес вернулась похищенная северная ягода, поблагодарили маленьких зрителей за помощь. А ещё участники спектакля, среди которых были и таланты известных коллективов Voiсes, «Шкода» и «Фристайл», пригласили норильчан вместе отметить юбилейный фестиваль «Северная ягода», который в пятый раз состоится на лыжной базе «Оль-Гуль» 30 июля и 1 августа.

Все желающие в первые дни лета могут побывать на ягодной полянке с фотозоной, которую устроили в зрительском фойе Городского центра культуры. А посмотреть семейную сказку «Ягодный переполох» можно будет и в ближайшую субботу, 5 июня, в 13.00, 15.00 и 17.00. Билеты продаются в кассе ГЦК. Телефон для справок 22-99-14.