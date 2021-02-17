В честь предстоящего юбилея Кайеркана дети приняли участие в творческом конкурсе

В этом году Кайеркану исполняется 65 лет. В честь праздника Кайерканское территориальное управление администрации Норильска устроило детский творческий конкурс. С 15 октября прошлого года по 15 января 2021 года ребята от трёх до 18 лет присылали рисунки и сочинения о Кайеркане — традициях и облике района.

Лучшие работы будут использованы для дальнейшего праздничного оформления района и войдут в книгу, посвящённую 65-летнему юбилею.

На днях жюри, председателем которого стала Нина Шпетная, депутат Норильского городского Совета депутатов, подвели конкурсные итоги. Среди сочинений были определены победители в следующих номинациях: «За поэтическое мастерство», «За креативный подход», «За искреннее признание Кайеркану», «За смелые мечты». Среди рисунков — «Детские забавы», «Детство моё — Кайеркан», «Городской пейзаж», «Архитектура (графика)», «История моей земли», «Рассказы в картинках», «Юбилейный плакат», «Под крылом полярной совы».

Торжественное награждение победителей состоится в ноябре текущего года.