В число победителей и призёров конкурса Art round – 2021 вошли студенты Норильского колледжа искусств

Порядка 1200 произведений оценивались в четырёх номинациях: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и скульптура. Жюри, состоящее из художников и искусствоведов Бурятии, в процессе изучения заявок и работ учитывало оправданность выбора материала, изобретательность и умение работать с ним, художественный замысел, новаторство в интерпретации темы, аккуратность и точность оформления заявки.

Предпочтение было отдано работам с выразительным пластическим и цветовым решением, создающим яркие убедительные образы. В итоге студентка отделения «Декоративно-прикладное искусство и народное творчество» НКИ Людмила Грабовская и выпускница колледжа Анастасия Чебыкина (преподаватель - Елена Санифовна Мусина) заняли два почётных места: Анастасия Чебыкина получила диплом I степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство», а работа Людмилы Грабовской «Охотник», резьба по кости (рог оленя, дерево) - была отмечена в номинации «Скульптура».