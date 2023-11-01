В День народного единства в Городском центре культуры пройдёт праздничная программа

Во все времена единение народа было, есть и будет для нашей страны главной национальной идеей как в политическом, так и в духовном плане. Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее.

В праздничной программе примут участие творческие коллективы Большого Норильска: образцовый ансамбль народного танца «Вдохновение», образцовый ансамбль народного танца «Талнахский перепляс», народный ансамбль спортивного бального танца «Болеро», солисты народного коллектива вокальной студии Voices, городская академическая хоровая капелла. Свои художественные номера покажут представители различных национально-культурных организаций Норильска, а также в программе зрители смогут увидеть хореографические зарисовки театра танца «Нон-стоп» из города Иваново.

На первом этаже будет организована тематическая фотозона.

Вход по пригласительным билетам, билеты в кассе ГЦК. Телефон для справок 22-99-14.