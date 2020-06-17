В День памяти и скорби «Юбилейный» проведёт несколько онлайн-мероприятий

Центральным событием 22 июня станет Всероссийская минута молчания, к которой кайерканцы смогут присоединиться в 16 часов 15 минут. Минуте молчания будет предшествовать специальный выпуск радиогазеты «22 июня, ровно в 4 часа…». Прозвучат песни и стихи о трагических событиях июня 1941 года.

По случаю Дня памяти и скорби будут приспущены флаги, а каждый житель сможет зажечь «Свечу памяти», став участником Всероссийской онлайн-акции. Присоединиться к акции можно на сайте www.kdcub.ru

В этот день будут подведены итоги онлайн-викторины «Фильмы о войне», которую Культурно-досуговый центр запустил на своем интернет-ресурсе. Зрители ещё могут успеть назвать легендарные фильмы о Великой отечественной войне, прислать на электронный адрес kdc_ubileyniy@mail.ruписьмо с правильными ответами и получить памятные сувениры.

Готовится к публикации на страницах соцсетей и YouTube-канале «Юбилейного» видеоролик «Победа будет!» на песню Дениса Майданова «Я уезжаю на войну». Он будет содержать архивные фотографии времён Великой Отечественной войны. А с 10.00 в этот день зрители смогут посмотреть видеоконцерт фестиваля танцевального творчества выпускников образовательных учреждений «Школьный вальс».

«Юбилейный» подготовил и тематическую подборку художественных фильмов о войне для онлайн-просмотра:«Судьба человека» (1959 г.), режиссёр Сергей Бондарчук; «Дорога на Берлин» (2015 г.), режиссёр Сергей Попов; «Сталинград» (1948 г.), режиссёр Юрий Озеров.

Народная самодеятельная студия «Золотые руки» готовит мастер-класс по изготовлению значков «Красная гвоздика». Он пройдёт в рамках всероссийской акции. Созданные значки будут распространены среди жителей района в знак памяти и уважения к подвигу нашего народа.