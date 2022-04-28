МАУ ИЦ «Норильские новости»

В День Победы Музей Норильска проведёт для горожан большую интерактивную программу

В День Победы Музей Норильска проведёт для горожан большую интерактивную программу

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В День Победы Музей Норильска проведёт для горожан большую интерактивную программу

Мероприятие продлится с 12.00 до 15.00. Вход свободный.

В День Победы Музей Норильска проведёт для горожан большую интерактивную программуВ День Победы Музей Норильска проведёт для горожан большую интерактивную программуВ День Победы Музей Норильска проведёт для горожан большую интерактивную программу

По сложившейся доброй традиции в День Великой Победы музей приглашает норильчан в «Полковой блиндаж». Согреться горячим чаем и послушать песни военных лет гости смогут на «Привале». Музыкальное настроение обеспечат творческие коллективы Норильска.

Для семейного досуга в «Полковом блиндаже» откроется мастерская по изготовлению тематических сувениров, где взрослые и дети смогут смастерить алые гвоздики и звёзды, белых голубей и пилотку из крафтовой бумаги, написать поздравительную открытку или фронтовое письмо, а после подарить близкому человеку или отправить через музейную «Полевую почту». Ещё об одном способе передачи важных сообщений научные сотрудники музея расскажут на площадке «Семафорная азбука».

Любители техники смогут поучаствовать в мастер-классе по строительству самолёта из подручных средств, а ценители оружия посоревноваться в сборе-разборе автомата на скорость.

Также к 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне Музей Норильска при поддержке компании «Норникель» подготовил выставочный проект «Военным фотографам посвящается» из фондов Мультимедиа Арт Музея (Москва).

В Талнахском филиале музея 9 мая с 13.00 до 18.00 пройдёт день открытых дверей. Гостям будет представлена выставка «Фронтовые бригады» из фондов Музея Победы (Москва) — фотолетопись самоотверженного сражения с врагом оружием искусства. В условиях боевой обстановки тысячи актёров, певцов, танцоров, музыкантов, композиторов, художников состояли во фронтовых бригадах, которые поддерживали моральный дух и стойкость солдат и командиров, медсестёр и врачей — всех тех, от кого напрямую зависел исход войны.

Сотрудники музея проведут научные экскурсии по выставке в 13.30, 14.30 и в 15.30. А о том, как жил и трудился в военные годы Норильск, расскажут на лекциях «Норильск — фронту» в 14.00, 15.00, 16.00.

Для творческого досуга в музее будут работать мастерские по изготовлению тематических сувениров и памятных открыток.

Фото предоставлено музеем Норильска
28 апреля в 16:30 630
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