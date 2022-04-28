В День Победы Музей Норильска проведёт для горожан большую интерактивную программу

По сложившейся доброй традиции в День Великой Победы музей приглашает норильчан в «Полковой блиндаж». Согреться горячим чаем и послушать песни военных лет гости смогут на «Привале». Музыкальное настроение обеспечат творческие коллективы Норильска.

Для семейного досуга в «Полковом блиндаже» откроется мастерская по изготовлению тематических сувениров, где взрослые и дети смогут смастерить алые гвоздики и звёзды, белых голубей и пилотку из крафтовой бумаги, написать поздравительную открытку или фронтовое письмо, а после подарить близкому человеку или отправить через музейную «Полевую почту». Ещё об одном способе передачи важных сообщений научные сотрудники музея расскажут на площадке «Семафорная азбука».

Любители техники смогут поучаствовать в мастер-классе по строительству самолёта из подручных средств, а ценители оружия посоревноваться в сборе-разборе автомата на скорость.

Также к 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне Музей Норильска при поддержке компании «Норникель» подготовил выставочный проект «Военным фотографам посвящается» из фондов Мультимедиа Арт Музея (Москва).

В Талнахском филиале музея 9 мая с 13.00 до 18.00 пройдёт день открытых дверей. Гостям будет представлена выставка «Фронтовые бригады» из фондов Музея Победы (Москва) — фотолетопись самоотверженного сражения с врагом оружием искусства. В условиях боевой обстановки тысячи актёров, певцов, танцоров, музыкантов, композиторов, художников состояли во фронтовых бригадах, которые поддерживали моральный дух и стойкость солдат и командиров, медсестёр и врачей — всех тех, от кого напрямую зависел исход войны.

Сотрудники музея проведут научные экскурсии по выставке в 13.30, 14.30 и в 15.30. А о том, как жил и трудился в военные годы Норильск, расскажут на лекциях «Норильск — фронту» в 14.00, 15.00, 16.00.

Для творческого досуга в музее будут работать мастерские по изготовлению тематических сувениров и памятных открыток.