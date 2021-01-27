В день рождения Владимира Высоцкого состоялся первый за долгие месяцы карантина открытый концерт в КДЦ им. Высоцкого

В тот день большой зал кинотеатра, которому в 1989 году присвоят имя Высоцкого, не мог вместить всех желающих. За почти десять лет деятельности клуба его программы посмотрели во всех норильских кинозалах, в Красноярске, столице Таймыра. Многие коллеги и друзья Владимира Высоцкого, а среди них актёры Валерий Золотухин и Лариса Лужина, режиссёры Станислав Говорухин и Геннадий Полока, побывали в гостях у норильчан по приглашению клуба «Нерв». В кинотеатре даже оборудовали для встреч клубное помещение «под Таганку», где на стенах из красного кирпича разместили многие раритеты, связанные с жизнью и творчеством Владимира Высоцкого. В те времена и завязалась дружба талнахцев с родными Высоцкого и его музеем, основанным в 1992 году.

В этом году, когда уже было решено отметить день рождения Высоцкого онлайн, пришло сообщение из Музея Высоцкого на Таганке с разрешением показать в Талнахе концерт Александра Ф. Скляра, специально записанный к 83-й годовщине со дня рождения Владимира Семёновича. Известный музыкант, лидер группы «Ва-банк» перед выступлением представил норильчанам с экрана и музейную экспозицию, обновлённую несколько лет назад. И, по словам музыканта, она всеобъемлюще раскрывает историю многогранной личности Владимира Высоцкого. Сейчас здесь можно и побывать в воспроизведённых интерьерах кухни и комнаты Высоцкого, где он творил, и даже услышать по старенькому телефону его голос, доверительно сообщающий о только что написанной песне...

Недавно Александр Ф. Скляр со своей группой записал диск любимых песен, созданных Высоцким, многие из которых и спел в концерте. На вечере в честь дня рождения Владимира Семёновича выступили и замечательные норильские барды Юлия Лисичкина и Владислав Логунов. Приветствовала гостей директор КДЦ Анна Ващенко, которая в этот день отметила личный юбилей.

Зрители отметили и интересное оформление фойе второго этажа, в котором разместилась фотовыставка, запечатлевшая Владимира Высоцкого в разные годы его жизни в работе, с друзьями, коллегами, любимыми людьми. Многие с удовольствием снимались на память в импровизированной комнате, оформленной подлинными предметами из скромного быта 1970–80-х. Поклонники творчества Высоцкого принесли из своих домашних коллекций старые пластинки, печатную машинку, магнитофон с бобинами, проигрыватель. На этом фоне неожиданно, по порыву души, выступили и юные исполнители из клуба любителей авторской песни «Созвучие» Центра внешкольной работы, которые пришли в КДЦ со своим руководителем Ларисой Лешковой. Люди заметно соскучились по общению, активно делились воспоминаниями и впечатлениями от концерта. А организаторы не забывали напоминать гостям о соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

А те, кто остались дома, могли посмотреть программу «25 января. Высоцкий» на всех онлайн-платформах КДЦ им. Вл. Высоцкого. В неё вошли песни в исполнении норильских бардов, их впечатления о творчестве Высоцкого.

Интересно, что клубу авторской песни города Норильска накануне, 24 января, исполнилось 43 года. Но концерт к этой дате клуб готовит к началу февраля, формат пока обсуждается. Наши барды очень надеются на скорую встречу со своей публикой в Городском центре культуры.