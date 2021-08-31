МАУ ИЦ «Норильские новости»

В День знаний Музей Норильска приглашает горожан на День открытых дверей

В День знаний Музей Норильска приглашает горожан на День открытых дверей

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В День знаний Музей Норильска приглашает горожан на День открытых дверей

Гостей приглашают посетить постоянные композиции и временные тематические выставки.

В День знаний Музей Норильска приглашает горожан на День открытых дверейВ День знаний Музей Норильска приглашает горожан на День открытых дверейВ День знаний Музей Норильска приглашает горожан на День открытых дверей

Музей Норильска в Центральном районе продолжает «Юбилеям юбилей» - интерактивную праздничную программу к 100-летию дома-музея «Первый дом Норильска». Школьники смогут посетить его с 11.00 до 17.00. Юные посетители узнают историю одного из самых значимых исторических памятников города, о его «путешествиях» и «приключениях», героях, участниках первых геологоразведочных экспедиций. С помощью современных технологий в одной из комнат Первого дома перед экскурсантами «предстанет» Николай Николаевич Урванцев в работе за своими путевыми заметками и чертежами. А ещё музейные гиды проведут интерактив по добыче настоящей медно-никелевой руды на «заполярном прииске» и обучат желающих навыкам работы на «лесопилке». Экскурсии организуются по предварительной записи: 46-13-27.

В художественной галерее с 11.00 до 19.00 гости смогут увидеть шедевры из собрания Государственного Русского музея (Санкт-Петербург) - в сентябре завершает работу выставка «Строители новой жизни».

Для юных ценителей искусства, начинающих художников и их родителей 1 сентября также будут работать выставки живописи и графики из фондов Музея Норильска. «Муртуз» - выставочный проект к 80-летию со дня рождения народного художника Дагестана Муртузали Магомедова. На полотнах - дагестанские мотивы, культура южных народов и их традиции. За «Впечатлением» приходите на выставку произведений яркого представителя русской импрессионистической школы живописи, заслуженного художника России Нины Сергеевой к 100-летию со дня её рождения. В графике в галерее представлены «Городские мотивы». Дополнительная информация: 43-35-69, 43-35-68.

В Талнахском филиале музея в День знаний с 11.00 до 19.00 музейные #гидыпонаукам приглашают школьников обогатить свои знания о химии земли таймырской в «Лаборатории естественных наук» - это интерактивная выставка для самых любознательных. За прекрасным приходите всей семьей на выставку «Цветущая тундра», где представлены творческие работы Клуба флористов-дизайнеров «Галакс», и по традиции возвращайтесь к постоянным экспозициям музея: «Обитатели Таймырских заповедников» - об особенностях таймырской экосистемы, «Талнах. От первой скважины к новым горизонтам» - история «рудной столицы России». Дополнительная информация: 44-27-14, 44-27-81.

Стоит отметить, что в день открытых дверей дети до 18 лет смогут посетить художественную галерею и Талнахский филиал музея бесплатно.

Также напомним, что на всех музейных площадках важно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

31 августа в 14:44 500
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