В День знаний Музей Норильска приглашает горожан на День открытых дверей

Музей Норильска в Центральном районе продолжает «Юбилеям юбилей» - интерактивную праздничную программу к 100-летию дома-музея «Первый дом Норильска». Школьники смогут посетить его с 11.00 до 17.00. Юные посетители узнают историю одного из самых значимых исторических памятников города, о его «путешествиях» и «приключениях», героях, участниках первых геологоразведочных экспедиций. С помощью современных технологий в одной из комнат Первого дома перед экскурсантами «предстанет» Николай Николаевич Урванцев в работе за своими путевыми заметками и чертежами. А ещё музейные гиды проведут интерактив по добыче настоящей медно-никелевой руды на «заполярном прииске» и обучат желающих навыкам работы на «лесопилке». Экскурсии организуются по предварительной записи: 46-13-27.

В художественной галерее с 11.00 до 19.00 гости смогут увидеть шедевры из собрания Государственного Русского музея (Санкт-Петербург) - в сентябре завершает работу выставка «Строители новой жизни».

Для юных ценителей искусства, начинающих художников и их родителей 1 сентября также будут работать выставки живописи и графики из фондов Музея Норильска. «Муртуз» - выставочный проект к 80-летию со дня рождения народного художника Дагестана Муртузали Магомедова. На полотнах - дагестанские мотивы, культура южных народов и их традиции. За «Впечатлением» приходите на выставку произведений яркого представителя русской импрессионистической школы живописи, заслуженного художника России Нины Сергеевой к 100-летию со дня её рождения. В графике в галерее представлены «Городские мотивы». Дополнительная информация: 43-35-69, 43-35-68.

В Талнахском филиале музея в День знаний с 11.00 до 19.00 музейные #гидыпонаукам приглашают школьников обогатить свои знания о химии земли таймырской в «Лаборатории естественных наук» - это интерактивная выставка для самых любознательных. За прекрасным приходите всей семьей на выставку «Цветущая тундра», где представлены творческие работы Клуба флористов-дизайнеров «Галакс», и по традиции возвращайтесь к постоянным экспозициям музея: «Обитатели Таймырских заповедников» - об особенностях таймырской экосистемы, «Талнах. От первой скважины к новым горизонтам» - история «рудной столицы России». Дополнительная информация: 44-27-14, 44-27-81.

Стоит отметить, что в день открытых дверей дети до 18 лет смогут посетить художественную галерею и Талнахский филиал музея бесплатно.

Также напомним, что на всех музейных площадках важно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.