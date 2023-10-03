В Дудинке открылся самый северный виртуальный концертный зал

Теперь жители столицы Таймыра смогут виртуально побывать на концертах лучших филармоний страны, слушать солистов мировой сцены, а также смотреть спектакли, поэтические концерты и другие культурные форматы.

«Здорово, что благодаря национальному проекту «Культура» у нас есть возможность открывать виртуальные концертные залы, оснащённые лучшим звуковым оборудованием, в отдалённых районах края. Я поздравляю жителей Дудинки с появлением нового культурного пространства!» – отметил Аркадий Зинов, и. о. министра культуры края.

Виртуальный концертный зал в музее рассчитан на 51 зрителя. Предполагается, что это будут жители не только Дудинки, но и гости из отдалённых таймырских посёлков.

Трансляции будут проходить раз в неделю, ознакомиться с репертуаром и узнать о текущих событиях можно в социальных сетях и на сайте Таймырского краеведческого музея.