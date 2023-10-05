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В Дудинке подготовили новое издание «Календарь памятных дат. Таймыр—2024»

В Дудинке подготовили новое издание «Календарь памятных дат. Таймыр—2024»

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В Дудинке подготовили новое издание «Календарь памятных дат. Таймыр—2024»

Авторами выступили сотрудники центральной библиотеки МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система».

В Дудинке подготовили новое издание «Календарь памятных дат. Таймыр—2024»

На страницах книги читатели могут найти наиболее значимые события из истории Таймыра, города Дудинки, их экономической, научной и культурной жизни, деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны с историей территории.

Пособие поможет библиотекам в распространении краеведческих знаний, будет полезно руководителям учреждений, учителям, краеведам, работникам средств массовой информации.

Литература, рекомендованная в издании, содержится в фондах библиотек Дудинской ЦБС. Познакомиться с пособием можно в библиотеках города Дудинки, на сайте учреждения (раздел «Электронная краеведческая библиотека, Календари нашей памяти»), в «Кабинете краеведения» на странице «Библиотеки» сайта города Дудинка.

5 октября в 17:40 500
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