В Дудинке подготовили новое издание «Календарь памятных дат. Таймыр—2024»

На страницах книги читатели могут найти наиболее значимые события из истории Таймыра, города Дудинки, их экономической, научной и культурной жизни, деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны с историей территории.

Пособие поможет библиотекам в распространении краеведческих знаний, будет полезно руководителям учреждений, учителям, краеведам, работникам средств массовой информации.

Литература, рекомендованная в издании, содержится в фондах библиотек Дудинской ЦБС. Познакомиться с пособием можно в библиотеках города Дудинки, на сайте учреждения (раздел «Электронная краеведческая библиотека, Календари нашей памяти»), в «Кабинете краеведения» на странице «Библиотеки» сайта города Дудинка.