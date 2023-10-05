В Дудинке подготовили новое издание «Календарь памятных дат. Таймыр—2024»
В Дудинке подготовили новое издание «Календарь памятных дат. Таймыр—2024»
Авторами выступили сотрудники центральной библиотеки МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система».
На страницах книги читатели могут найти наиболее значимые события из истории Таймыра, города Дудинки, их экономической, научной и культурной жизни, деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны с историей территории.
Пособие поможет библиотекам в распространении краеведческих знаний, будет полезно руководителям учреждений, учителям, краеведам, работникам средств массовой информации.
Литература, рекомендованная в издании, содержится в фондах библиотек Дудинской ЦБС. Познакомиться с пособием можно в библиотеках города Дудинки, на сайте учреждения (раздел «Электронная краеведческая библиотека, Календари нашей памяти»), в «Кабинете краеведения» на странице «Библиотеки» сайта города Дудинка.