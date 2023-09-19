В Дудинке показали «Сказки в полярную ночь»

Это был спектакль о добре, зле и поиске смысла жизни, соучастниками которого стали зрители. Они увидели, как странник путешествует по Таймыру по бурной реке, превращается в животных, сражается с чудовищами. Сильнее погрузиться в сказочный мир помогали не только живые артисты, но и их тени. Танцы всеми любимого коллектива помогали ярче вообразить рыбаков на Енисее, охоту оленеводов и даже увидеть сны шамана. Кульминационным моментом истории была битва светлого и тёмного шаманов, олицетворяющая борьбу добра и зла. Она заставила зрителей задуматься о поступках, совершаемых нами на этой земле.

Чтобы согреться, зрителям были предложены уютные тёплые пледы и горячий тундровый травяной чай со сладкими угощениями от хозяйки чума. Но больше всего согревала дружеская «семейная» атмосфера.

Мероприятие прошло в рамках реализации проекта благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК» «Норильский никель».