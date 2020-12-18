В Дудинке прошли «Градинаровские чтения – 2020»

Известного деятеля культуры Таймыра, писателя Юрия Градинарова не стало несколько лет назад в Старом Осколе, куда он переехал после более чем сорока лет плодотворной жизни на Крайнем Севере. Автор трилогии об освоении Сибири «В низовьях Енисей могуч...», многих рассказов о коренных жителях, лауреат премии долганской поэтессы Огдо Аксеновой, он стал основателем и первым редактором литературно–художественного альманаха «Полярное сияние». За свой творческий труд удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством». Конференция, посвящённая памяти подвижника, впервые прошла в онлайн–формате. В ней приняли участие библиотекари и читатели Дудинки, Старого Оскола и Прохоровского района Белгородской области. По итогам веб–биеннале планируется издание сборника.