В Дудинке стартовал конкурс «Арктика и Сибирь в объективе аборигена»

Таймырский дом народного творчества проводит конкурс роликов, фильмов и фотографий о Севере. Заявки и работы принимаются до 1 декабря 2020 года. Партнёр мероприятия — Проектный офис развития Арктики.

Организаторы приглашают всех, кто живёт на Севере, очарован колдовством арктической природы и ценит людей, согревающих прекрасную заполярную землю. От участников требуется прислать домашние видео, фильмы–минутки, ролики–репортажи, мультфильмы и видеолегенды, воспевающие Север.

Возрастных ограничений нет. Подать заявку может любой желающий. Главное, чтобы фотографии и видеоматериалы содержали естественные сюжеты, которые описывают реальную жизнь таймырских народов.

В конкурсе пять номинаций: телевизионный репортаж (продолжительность не более 10 минут); фильм–минутка (сюжет о жизни коренных народов, природных явлениях, до 1,5 минуты); современная фотография (не более 20 штук); архивная фотография (трёхминутная презентация материалов об истории Арктики и Сибири, быте коренных народов, истории семей); специальный приз зрительских симпатий.

Видеосюжеты и фотографии оценит компетентное жюри. Итоги подведут 9 декабря в Таймырском доме народного творчества.

В прошлом году работы на конкурс представили более ста авторов из Норильска, Дудинки и посёлков Таймыра.

Узнать дополнительную информацию о деталях и условиях конкурса можно по телефонам 8 (39191) 5–15–33, 5–01–13.