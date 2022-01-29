В едином порыве

Валерий Михайлович погиб 25 декабря 2016 года при крушении самолёта над акваторией Чёрного моря недалеко от Сочи. Воздушное судно Минобороны России направлялось в Сирию для выступления перед российскими военными, нёсшими службу в горячей точке. Всего в авиакатастрофе погиб 91 человек, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, возглавляемого Халиловым.

Откликнулись все

Фестиваль «В ритме сердца» был задуман самим Валерием Михайловичем, но организовали его уже после смерти композитора его друзья и близкие. Впервые фестиваль прошёл в 2020 году, и тогда в нём приняли участие 19 городов, в этом году география расширилась до 40. Музыкальный марафон стартовал 17 января на сцене Большого театра в Москве при участии ансамбля имени Александрова в новом составе, 20 января в Санкт–Петербурге для зрителей выступал один из первых духовых оркестров страны, созданный ещё при Петре I, в Норильске концерт состоялся на прошлой неделе в Заполярном театре драмы,

29 января невероятное зрелище порадовало жителей столицы — Духовой оркестр правительства Республики Тыва выступил на конках в парке «Патриот», а завершился фестиваль 30 января во Дворце гимнастики Ирины

Винер–Усмановой (Москва) аккурат в день рождения Валерия Михайловича.

Норильск стал участником фестиваля во многом благодаря Алексею Пупику, художественному руководителю музыкального коллектива BrassBanda, который хорошо известен далеко за пределами Заполярья. Именно слава норильских музыкантов и заставила организаторов обратить внимание на наш город.

– В 2019 году мы поехали в «Артек», где есть специальная смена для музыкантов. Там нас и заметили организаторы фестиваля, — вспоминает Алексей Пупик. — Эту смену в своё время организовал сам Валерий Михайлович. Очень жаль, что у меня не было возможности лично с ним познакомиться. Он очень любил детей и старался сделать как можно больше для начинающих музыкантов, дать им возможность развиваться и совершенствоваться в этом направлении. Когда поступило предложение принять участие в фестивале, посвящённом Халилову, мы согласились не раздумывая. Это большая честь. Он много сделал для развития оркестровый музыки в России. Он был великой личностью и добрым человеком. Будучи главным военным дирижёром нашей страны, чей оркестр играл на всех парадах на Красной площади, он всегда находил время для работы с детскими коллективами, организации фестивалей и концертов для них.

Восторг скозь слёзы

Изначально планировалось, что выступление будет длиться чуть больше часа, но отдать дань памяти Валерию Халилову захотели практически все талантливые музыканты большого Норильска. На концерте классическая музыка в исполнении духового оркестра чередовалась с русскими народными песнями и произведениями, написанными Валерием Михайловичем. Зрелище было поистине впечатляющим и подарило зрителям массу ярких эмоций.

Лишь однажды зал погрузился в траур. Сложно сдержать выступающие слёзы, когда со сцены звучит произведение самого

Валерия Михайловича Халилова — «Адажио». Автор задумывал его как дань памяти русским войнам. Оно и сейчас сопровождает церемонии погребения солдат. Эту композицию Халилов написал за несколько лет до своей смерти, под неё же военного дирижёра, генерал–лейтенанта Российской армии провожали в последний путь. Ещё при жизни композитора «Адажио» также стала в нашей стране негласным символом прощания с музыкантами, дирижёрами и композиторами, имеющими отношение к классической музыке.

– Это был хороший концерт, наполненный серьёзной красивой музыкой. Такие мероприятия в Норильске можно по пальцам пересчитать, — рассказывает Наталья Чернявская, главный режиссёр концерта. — Мы назвали концерт «В ритме сердца», подразумевая ритм сердца Валерия Халилова. На моей творческой памяти это самый масштабный и серьёзный проект. В мероприятии приняли участие: духовой оркестр образовательных учреждений Норильска под руководством Павла Денисенко и ещё один профессиональный коллектив — оркестр народных инструментов, тоже состоящий из педагогов–музыкантов образовательных учреждений Норильска. Также зрителей порадовали выступлениями хор Норильского колледжа искусств, народный самодеятельный коллектив ансамбль казачьей песни «Горлица», в который входят преподаватели Кайерканской детской школы искусств, ансамбль народного танца «Оганер», конечно же, коллектив BrassBanda и многие другие. Участвовал и приглашённый гость из столицы — Андрей Балин, дирижёр московского эстрадно–симфонического оркестра.

– В этом году я с удовольствием представляю столицу в Норильске. Это большая честь для меня. Программа состояла из популярных композиций и произведений, написанных самим Валерием Михайловичем Халиловым. Большинство из них входят в золотой фонд произведений для духового оркестра, также были сводные произведения — хор и народная музыка.

Гениальный и неравнодушный

В музыкальных кругах этот человек был известен не только своими талантами. Валерий Михайлович был одним из столпов классической музыки, потратившим немало лет на воссоздание оркестровых коллективов, большинство которых «смыло» волной перемен в 1990–е годы.

– Валерий Халилов — один из тех людей, кто возрождал в России духовые оркестры. В 1990–е годы многие из них были закрыты, — вспоминает Павел Денисенко, руководитель духового оркестра образовательных учреждений города Норильска. — Например, я приехал в Калининградскую область по его личному приглашению для открытия детских духовых оркестров, что и было успешно сделано. А позже тоже по приглашению переехал в Норильск. Халилов говорил: «Духовой оркестр должен войти в массы, чтобы его могли услышать не только в концертном зале, но и в парке, просто проходя мимо». Именно Валерий Михайлович в своё время организовал фестивали «Спасская башня», а затем «Спасская башня детям». Он создал «Иркутские фанфары», добился того, чтобы в «Артеке» открылась целая смена для начинающих музыкантов, на основе которой появился сводный детский духовой оркестр России, собравший в этом году около 700 участников. Это невероятно. Валерий Халилов был убеждён, что духовые профессиональные оркестры начинаются именно с детей — только если занимаешься музыкой с раннего детства, будешь играть действительно на достойном уровне. И здесь я с ним полностью согласен, ведь работа с детьми — это в первую очередь воспитание культуры нашей нации, и над этим он очень много работал. Композитор также основал Ассоциацию духовых оркестров и исполнителей России, он делал всё, чтобы духовая музыка пошла в массы. Его любимая фраза: «Для того чтобы наш народ жил лучше, надо поднять общий уровень культуры нации». Это он и делал всю свою жизнь с помощью музыки.

И хотя фестиваль «В ритме сердца», можно считать молодым, у него уже появилась своя финальная песня, которой в этом году завершались концерты во всех сорока городах, — «Россия — навсегда великая страна» Валерия Халилова. Все выступления транслировались в прямом эфире в интернете, а на гала–концерте зрителей ждала подборка наиболее ярких выступлений со всех городов–участников, включая Норильск.