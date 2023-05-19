В этом году «Ночь музеев» посвятят 70-летнему юбилею Норильска

20 мая 2023 с 18.00 до 21.00 Художественная галерея МВК «Музей Норильска» (Талнахская, 78) присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев» со своей особой темой, с любовью к городу и его жителям.

«В этом году на акции будем «ловить счастье» в музейном формате – в Ночь музеев объединим в одну художественную коллекцию места и моменты норильского счастья. Весь Норильск соберем в один большой арт-пазл, как город вечно молодой энергии, город нашей любви, будущего, которое мы строим сами, город, с которым мы связали свою жизнь» - раскрывает концепт Наталья Федянина, директор МВК «Музей Норильска».

«Норильск. Образ и декорация» – ключевой спецпроект «Ночи музеев - 2023» в Норильске. Идея выставки легла в основу темы всей музейной акции. Куратор выставочного проекта – искусствовед, член Союза художников России Ксения Булак, старший научный сотрудник Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова. В основе проекта – желание увидеть Норильск с разных точек зрения: взглядом художника, стремящегося передать дух, образ заполярного города, и глазами человека, ищущего в городском пространстве достопримечательности и эстетику для свадебной фотографии, когда норильские улицы, мосты, дороги вовлекаются в частную семейную историю, становятся для нее своеобразным фоном, контекстом, декорацией.

Выставка объединяет городские пейзажи из фондов Музея Норильска и работы норильских свадебных фотографов. Александр Александров, Яна Леушева, Оксана Пашкевич, Элина Череваненко и Рафаил Алиев мастерски вписывают природу и архитектуру в сюжет свадебной фотографии, так, что город лишь дополняет и оттеняет главное – чувства людей, которые решили создать семью. Для живописцев и графиков из Норильска, Санкт-Петербурга, Москвы, Томска город – уже не фон, а главное «действующее лицо». На выставке представлены произведения «норильских классиков» - Анатолия Шульжинского и Николая Лоя, графика Юрия Афонова, работы современных молодых авторов – Елизаветы Наркевич, Анис Кронидовой, и многое другое. Акцент сделан на поиске знаковых мест города, общих для художников и свадебных фотографов, внимание уделено также индустриальному пейзажу – одному из ключевых жанров искусства Норильска. Как заполярный город связан с личной историей счастья каждого полуночного гостя акции покажет интерактивная карта. Познакомит подробнее с выставкой и ее идеей Ксения Булак на кураторской экскурсии по предварительной регистрации на Timepad

Дополнят впечатление фотовыставки из фондов Музея Норильска – «Счастье. Продолжение следует…» в объективе фотохудожников и высказываниях горожан, «Место встречи» изменить нельзя – выставка архивных фотографий известных и любимых городских кафе и ресторанов прошлого, где отмечали самые счастливые события норильчане. В Ночь музеев здесь развернется ретро-кафе с меню из советского детства.

«Поймать» свое счастье в эту музейную ночь норильчанам предложат на шестнадцати интерактивных площадках, где можно будет совершить дефиле беззаботного отпускника «В аэропорту» вместе с танцевальным коллективом «Норд-Данс», или вернуться «На Север» с театральным этюдом, или «поехать» за туманом с «Надеждой» и вокалистами. Для эрудитов музей подготовил вопросы из прошлого за приятные подарки из будущего и другие сюрпризы беспроигрышной лотереи, в которой советуем смелее проявлять активность.

На память о Ночи все гости акции смогут смастерить свой сувенир-талисман на счастье и удачу на одной из творческих площадок. От рукоделия к современным технологиям прогнозирования будущего пригласят переключиться продвинутых пользователей и тех, кто только хочет открыть для себя нейросети и сгенерировать свое фантастическое будущее. Фантазировать в эту ночь будут не только роботы, но и поэты в литературной гостиной – «Городские чтения». Для детей всю Ночь работают творческие мастер-классы, для мальчишек, увлеченных техникой, занятия по робототехнике. Уроки счастья для детворы покажут в фильмах и мультфильмах о Норильске.

Это лишь часть событий акции «Ночь музеев» в Норильске. Постепенно расскажем и о других, следите за нашими анонсами и успейте приобрети свой билет в кассе Художественной галереи (Талнахская, 78) или Музея Норильска (Ленинский, 14), а также онлайн на сайте музея. Для молодежи в продаже билеты по Пушкинской карте. Справки: 43-35-69.