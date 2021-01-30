В «Фаблабе» на проезде Котульского, 15, открылась изостудия для детей 7–12 лет

На первом установочном занятии дизайнер «Фаблаба» и преподаватель изостудии Дарья Рыбалкина рассказала ребятам о том, чем они будут заниматься. Начинающие студийцы пока только в теории узнали, что такое акварель по сухой, мокрой и частично увлажнённой бумаге, какие спецэффекты даёт соль на мятой бумаге, что такое кляксография и лессировка.

Теперь по субботам с 15.00 до 16.00 юные художники будут на практике погружаться в премудрости искусства живописи, о которых не узнать из школьной программы. Организаторы сообщают, что для желающих посещать изостудию пока есть свободные места, как и возможность заниматься в рабочие дни, — всё зависит от пожеланий ребят.