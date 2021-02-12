В галерее открывается выставка в память о художнике Николае Сивенкове

Жизнь этого мастера, родом из Казахстана, с 1982 по 2000 год была связана с Севером. Он окончил Алма-Атинское художественное училище, получив специальность витражиста. В Норильске работал в художественном фонде, оформлял интерьеры городских учреждений и производственных офисов. Он создал витражи

Свято-Скорбященского собора, украсил резьбой самую северную мечеть Нурд-Камал. Николая Сивенкова ценили как новатора, всегда готового к экспериментам. Он вёл активную выставочную деятельность, с другими норильскими авторами разделил успех выставки, посвящённой 60-летию Норильского комбината, проходившей в Центральном доме художника в Москве. В 1996 году был удостоен премии на городском профессиональном конкурсе «Вдохновение» в номинации «Лучшее художественное произведение года». Участник всероссийских и зарубежных выставок, член Союза художников ЮНЕСКО, он последние годы жил и работал в Сочи. Картины мастера хранятся в частных собраниях в России и за рубежом, в фондах Норильской художественной галереи. Юбилейная выставка работ Николая Сивенкова «Палитра фантазий» будет открыта с 13 февраля по 14 марта.