МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Городском центре культуры для юных норильчан пройдёт развлекательно-игровая программа «Главный по ягодкам»

В Городском центре культуры для юных норильчан пройдёт развлекательно-игровая программа «Главный по ягодкам»

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В Городском центре культуры для юных норильчан пройдёт развлекательно-игровая программа «Главный по ягодкам»

В Городском центре культуры для юных норильчан пройдёт развлекательно-игровая программа «Главный по ягодкам»

В преддверии юбилейного, пятого, фестиваля «Северная ягода» друзья хранителя северной ягоды, медведя, выберут главного по ягодкам. Детям до 10 лет развлекательная программа наверняка придётся по душе.

Праздник состоится 3 июля в 16.00 в Городском центре культуры. Билеты можно приобрести в кассе ГЦК. Стоимость билета 150 рублей.

Телефон для справок 22-99-14.

30 июня в 16:19 510
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