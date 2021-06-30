В Городском центре культуры для юных норильчан пройдёт развлекательно-игровая программа «Главный по ягодкам»

В преддверии юбилейного, пятого, фестиваля «Северная ягода» друзья хранителя северной ягоды, медведя, выберут главного по ягодкам. Детям до 10 лет развлекательная программа наверняка придётся по душе.

Праздник состоится 3 июля в 16.00 в Городском центре культуры. Билеты можно приобрести в кассе ГЦК. Стоимость билета 150 рублей.

Телефон для справок 22-99-14.