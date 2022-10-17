В Городском центре культуры пройдёт Фестиваль музыки нового формата «Живой звук»

Откроется фестиваль в субботу, 22 октября в 15.00 концертом самых ярких норильских музыкантов - оркестра «Brass Banda», под руководством Алексея Пупика. Украшением и дополнением к концерту будет участие в нём ведущих творческих коллективов города - Народного самодеятельного коллектива Вокальная студия «Voices» и Народного самодеятельного коллектива Ансамбль спортивного бального танца «Болеро». А в 19.00 состоится концерт Московской группы «Обе Две».

«Обе Две» — это солистка и автор песен Екатерина Павлова и гитарист и продюсер Дмитрий Емельянов, отвечающий за аранжировки и звучание группы. В своих текстах «Обе Две» по-прежнему могут в двух словах рассказать целую историю, а каждый новый трек Екатерины выделяет ее среди других независимых музыкантов своей чувственностью и изящностью.

23 октября, в 17.00 завершит фестиваль своим концертом талантливый российский пианист, композитор, певец, джазовый импровизатор Олег Аккуратов.

Олег Аккуратов неоднократно проводил свои концерты совместно с зарубежными и отечественными звездами эстрады, был участником концертов с оперной певицей Монсеррат Кабалье и Эвелин Глени, выступал в резиденции Папы Римского, ему аккомпанировал Игорь Бутман и многие другие.

Приобрести билеты норильчане могут в кассе и на сайте МБУК «ГЦК»

Телефон для справок: 22-99-14.