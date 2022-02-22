В Городском центре культуры прошёл концерт, посвящённый Дню защитника Отечества

«Мне очень приятно произнести слова поздравления в адрес норильских защитников Отечества. В преддверии всенародного праздника мы чествуем воинов российской армии, силовых структур, рядовых и офицеров запаса, посвятивших жизнь служению родной земле. По традиции мы поздравляем с этим праздником всех российских мужчин. Я убежден, что защищать территорию можно не только с автоматом в руках, но и в недрах рудников, и у плавильных печей. Это доказали норильчане, строившие наш с вами город и комбинат. Сегодня мы отдаём им дань уважения и выражаем признательность, голосуя за присвоение Норильску почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» и продолжаем благое дело земляков. От всей души желаю вам, уважаемые защитники Норильска, благополучия и успехов в добрых делах, семейного тепла, крепкого здоровья и уверенности в счастливом будущем. Наша Родина дороже всего, и я уверен, что любой из здесь присутствующих сделает все, чтобы она процветала на благо наших родных и близких. С наступающим праздником!», - обратился к присутствующим градоначальник.

С поздравительным словом также выступил председатель постоянной комиссии Норильского городского Совета депутатов по городскому хозяйству Роман Сербин: «От лица норильских парламентариев я поздравляю всех, кто выбрал для себя замечательную профессию - защищать Родину. Это касается не только мужчин, но и представительниц прекрасной половины человечества. Дорогие женщины, я также чествую вас в этот замечательный праздник. Поздравить я хочу и мужчин, которые по каким-либо причинам не служили в армии, но своим мирным трудом - обучая молодое поколение, спасая жизни людей, работая на предприятиях и в сфере услуг, вносят огромный вклад в обороноспособность нашей страны. Я поздравляю всех, кто любит нашу Родину и готов защищать её всеми доступными способами. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и, самое главное, мира в наших домах».

После тёплых поздравлений в торжественной обстановке началась церемония вручения благодарственных писем и почётных грамот главы города и Норильского городского Совета депутатов. За успехи в служебной деятельности, активную гражданскую позицию, успешное выполнение задач повышенной сложности и личный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения были отмечены Норильского отделения СОБР, управления Росгвардии по Красноярскому краю, войсковой части № 40919, филиала № 6 войсковой части № 67978, военного комиссариата Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Норильского местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Творческие коллективы города украсили праздничное мероприятие вокальными и хореографическими номерами.