МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Городском центре культуры прошёл концерт, посвящённый Дню защитника Отечества

В Городском центре культуры прошёл концерт, посвящённый Дню защитника Отечества

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В Городском центре культуры прошёл концерт, посвящённый Дню защитника Отечества

Всех причастных к празднику поздравил глава Норильска Дмитрий Карасев.

В Городском центре культуры прошёл концерт, посвящённый Дню защитника ОтечестваВ Городском центре культуры прошёл концерт, посвящённый Дню защитника ОтечестваВ Городском центре культуры прошёл концерт, посвящённый Дню защитника ОтечестваВ Городском центре культуры прошёл концерт, посвящённый Дню защитника ОтечестваВ Городском центре культуры прошёл концерт, посвящённый Дню защитника ОтечестваВ Городском центре культуры прошёл концерт, посвящённый Дню защитника ОтечестваВ Городском центре культуры прошёл концерт, посвящённый Дню защитника Отечества

«Мне очень приятно произнести слова поздравления в адрес норильских защитников Отечества. В преддверии всенародного праздника мы чествуем воинов российской армии, силовых структур, рядовых и офицеров запаса, посвятивших жизнь служению родной земле. По традиции мы поздравляем с этим праздником всех российских мужчин. Я убежден, что защищать территорию можно не только с автоматом в руках, но и в недрах рудников, и у плавильных печей. Это доказали норильчане, строившие наш с вами город и комбинат. Сегодня мы отдаём им дань уважения и выражаем признательность, голосуя за присвоение Норильску почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» и продолжаем благое дело земляков. От всей души желаю вам, уважаемые защитники Норильска, благополучия и успехов в добрых делах, семейного тепла, крепкого здоровья и уверенности в счастливом будущем. Наша Родина дороже всего, и я уверен, что любой из здесь присутствующих сделает все, чтобы она процветала на благо наших родных и близких. С наступающим праздником!», - обратился к присутствующим градоначальник.

С поздравительным словом также выступил председатель постоянной комиссии Норильского городского Совета депутатов по городскому хозяйству Роман Сербин: «От лица норильских парламентариев я поздравляю всех, кто выбрал для себя замечательную профессию - защищать Родину. Это касается не только мужчин, но и представительниц прекрасной половины человечества. Дорогие женщины, я также чествую вас в этот замечательный праздник. Поздравить я хочу и мужчин, которые по каким-либо причинам не служили в армии, но своим мирным трудом - обучая молодое поколение, спасая жизни людей, работая на предприятиях и в сфере услуг, вносят огромный вклад в обороноспособность нашей страны. Я поздравляю всех, кто любит нашу Родину и готов защищать её всеми доступными способами. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и, самое главное, мира в наших домах».

После тёплых поздравлений в торжественной обстановке началась церемония вручения благодарственных писем и почётных грамот главы города и Норильского городского Совета депутатов. За успехи в служебной деятельности, активную гражданскую позицию, успешное выполнение задач повышенной сложности и личный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения были отмечены Норильского отделения СОБР, управления Росгвардии по Красноярскому краю, войсковой части № 40919, филиала № 6 войсковой части № 67978, военного комиссариата Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Норильского местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Творческие коллективы города украсили праздничное мероприятие вокальными и хореографическими номерами.

Фото Владимир Макушкин
22 февраля в 12:15 500
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