В Городском центре культуры состоялись гала-концерт и награждение победителей фестиваля-конкурса «Солнечный круг»

По итогам двух конкурсных дней никто из юных исполнителей не остался без заслуженной награды. Гран-при ХVIII Регионального детского фестиваля-конкурса «Солнечный круг» присуждили учащейся Талнахской детской школы искусств Доминике Бураковой за исполнение вокальной композиции «Сольфеджио». Преподаватель победительницы - Елена Мелехова.

Гала-концерт подарил хорошее настроение всем его участникам. По завершении концерта конкурсантов ждал сладкий сюрприз. Спонсоры фестиваля - торговая сеть «Медведь» и кулинарная студия «Венчик и Ножи» - преподнесли юным исполнителям шикарный торт.