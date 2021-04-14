В Городском центре культуры состоялись гала-концерт и награждение победителей фестиваля-конкурса «Солнечный круг»
В Городском центре культуры состоялись гала-концерт и награждение победителей фестиваля-конкурса «Солнечный круг»
В отборочном туре конкурса приняли участие 256 юных исполнителей, 160 человек боролись за звания дипломантов и лауреатов.
По итогам двух конкурсных дней никто из юных исполнителей не остался без заслуженной награды. Гран-при ХVIII Регионального детского фестиваля-конкурса «Солнечный круг» присуждили учащейся Талнахской детской школы искусств Доминике Бураковой за исполнение вокальной композиции «Сольфеджио». Преподаватель победительницы - Елена Мелехова.
Гала-концерт подарил хорошее настроение всем его участникам. По завершении концерта конкурсантов ждал сладкий сюрприз. Спонсоры фестиваля - торговая сеть «Медведь» и кулинарная студия «Венчик и Ножи» - преподнесли юным исполнителям шикарный торт.