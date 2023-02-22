МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Городском центре культуры состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества

В Городском центре культуры состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества

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В Городском центре культуры состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества

Защитник Отечества — короткое, но ёмкое определение. Когда слышишь его, перед глазами встаёт образ мужественного и честного человека с большой буквы. В этот день мы поздравляем тех, кто в любую минуту готов с оружием в руках встать на защиту интересов и целостности нашей страны.

В Городском центре культуры состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню защитника ОтечестваВ Городском центре культуры состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню защитника ОтечестваВ Городском центре культуры состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню защитника ОтечестваВ Городском центре культуры состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню защитника ОтечестваВ Городском центре культуры состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню защитника ОтечестваВ Городском центре культуры состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества

В преддверии праздника Городской центр культуры традиционно собрал военнослужащих, сотрудников специальных служб и организаций, так или иначе связанных с защитой наших жизней и страны. Большинство из них пришли со своими семьями, детьми или внуками. Ведь важно, чтобы подрастающее поколение из первых уст услышало и увидело, что страна и город ценят и уважают столь нелёгкий труд.

Прославленный кайерканский коллектив BrassBanda встречал гостей мероприятия в фойе. Люди наслаждались качественной живой музыкой и даже не хотели уходить, когда всех стали созывать на основное мероприятие.

К собравшимся в концертном зале обратился с поздравительной речью глава Норильска Дмитрий Карасев:

«Примите мои искренние поздравления с одним из важнейших праздников нашей страны — Днём защитника Отечества. Во все времена героизм солдат и офицеров, их заслуги имели большое значение для нас и подрастающего поколения. Праздничное мероприятие — это возможность сказать слова благодарности военнослужащим, ветеранам. Я хочу поздравить всех норильчан, которые защищают нашу Родину, её интересы и безопасность. Вечная память тем, кого с нами нет. Пользуясь случаем, благодарю общественные организации, фонды и горожан, которые собирают гуманитарную помощь, отправляют её мобилизованным и контрактникам, находящимся сейчас на передовой. Хочу, чтобы вы знали, что я и мои коллеги всегда готовы поддержать семьи военнослужащих и их детей. Желаю всем крепкого здоровья, добра, мирного неба. Уверен, Россия, как всегда, победит».

Затем градоначальник торжественно вручил почётные грамоты и благодарственные письма военнослужащим войсковых частей, расположенных на территории Норильска.

От лица губернатора Красноярского края и лично от себя норильчан поздравил его представитель Алексей Членов:

«В это непростое время мы видим, что этот праздник касается практически всех. Каждый сейчас является защитником Отечества — те, кто несёт службу с оружием в руках, и те, кто трудится у станка. Мы все выполняем одно общее дело — защищаем Родину».

Алексей Членов вручил благодарственное письмо губернатора Красноярского края военнослужащему одной из войсковых частей Норильска.

Далее присутствующих поздравил председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков:

«23 февраля считается мужским праздником, но мы знаем, что наши девушки порой служат наравне с мужчинами. Поздравляю и вас, дорогие дамы. Желаю благополучия в семьях, любви и уважения. От лица Законодательного собрания депутатов Красноярского края и городского Совета депутатов поздравляю всех с праздником».

Александр Пестряков также вручил военнослужащим города и членам «Боевого братства» почётные грамоты Законодательного собрания Красноярского края.

Под аплодисменты коллег и сослуживцев на сцену поднимались сотрудники войсковых частей 40919, 21242, 82873-2, 61883, филиала № 6 войсковой части 67978, сотрудники отдела Военного комиссариата Красноярского края по городу Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому району, местного отделения «Боевого братства».

В память о героях, защитниках Отечества разных времён, и тех, кто не вернулся из боёв, кто ценой своей жизни обеспечивал суверенитет и целостность нашей Родины, была объявлена минута молчания.

А после творческие коллективы Норильска, Талнаха, Оганера и Кайеркана поздравили гостей мероприятия танцами и песнями. Два часа пролетели как один миг. Невооруженным взглядом было видно, что артисты вложили много сил и душу в творческие номера.

Текст Евгений Стренадко
Фото Евгений Стренадко
22 февраля в 17:13 500
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