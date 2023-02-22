В Городском центре культуры состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества

В преддверии праздника Городской центр культуры традиционно собрал военнослужащих, сотрудников специальных служб и организаций, так или иначе связанных с защитой наших жизней и страны. Большинство из них пришли со своими семьями, детьми или внуками. Ведь важно, чтобы подрастающее поколение из первых уст услышало и увидело, что страна и город ценят и уважают столь нелёгкий труд.

Прославленный кайерканский коллектив BrassBanda встречал гостей мероприятия в фойе. Люди наслаждались качественной живой музыкой и даже не хотели уходить, когда всех стали созывать на основное мероприятие.

К собравшимся в концертном зале обратился с поздравительной речью глава Норильска Дмитрий Карасев:

«Примите мои искренние поздравления с одним из важнейших праздников нашей страны — Днём защитника Отечества. Во все времена героизм солдат и офицеров, их заслуги имели большое значение для нас и подрастающего поколения. Праздничное мероприятие — это возможность сказать слова благодарности военнослужащим, ветеранам. Я хочу поздравить всех норильчан, которые защищают нашу Родину, её интересы и безопасность. Вечная память тем, кого с нами нет. Пользуясь случаем, благодарю общественные организации, фонды и горожан, которые собирают гуманитарную помощь, отправляют её мобилизованным и контрактникам, находящимся сейчас на передовой. Хочу, чтобы вы знали, что я и мои коллеги всегда готовы поддержать семьи военнослужащих и их детей. Желаю всем крепкого здоровья, добра, мирного неба. Уверен, Россия, как всегда, победит».

Затем градоначальник торжественно вручил почётные грамоты и благодарственные письма военнослужащим войсковых частей, расположенных на территории Норильска.

От лица губернатора Красноярского края и лично от себя норильчан поздравил его представитель Алексей Членов:

«В это непростое время мы видим, что этот праздник касается практически всех. Каждый сейчас является защитником Отечества — те, кто несёт службу с оружием в руках, и те, кто трудится у станка. Мы все выполняем одно общее дело — защищаем Родину».

Алексей Членов вручил благодарственное письмо губернатора Красноярского края военнослужащему одной из войсковых частей Норильска.

Далее присутствующих поздравил председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков:

«23 февраля считается мужским праздником, но мы знаем, что наши девушки порой служат наравне с мужчинами. Поздравляю и вас, дорогие дамы. Желаю благополучия в семьях, любви и уважения. От лица Законодательного собрания депутатов Красноярского края и городского Совета депутатов поздравляю всех с праздником».

Александр Пестряков также вручил военнослужащим города и членам «Боевого братства» почётные грамоты Законодательного собрания Красноярского края.

Под аплодисменты коллег и сослуживцев на сцену поднимались сотрудники войсковых частей 40919, 21242, 82873-2, 61883, филиала № 6 войсковой части 67978, сотрудники отдела Военного комиссариата Красноярского края по городу Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому району, местного отделения «Боевого братства».

В память о героях, защитниках Отечества разных времён, и тех, кто не вернулся из боёв, кто ценой своей жизни обеспечивал суверенитет и целостность нашей Родины, была объявлена минута молчания.

А после творческие коллективы Норильска, Талнаха, Оганера и Кайеркана поздравили гостей мероприятия танцами и песнями. Два часа пролетели как один миг. Невооруженным взглядом было видно, что артисты вложили много сил и душу в творческие номера.